Adventskonzert der Philharmonischen Chöre in der Stadtkirche Jena

Jena Riesenapplaus für die Leistung von Philharmonischem Chor, Madrigalkreis und Knabenchor, die eine musikalische Weihnachtsgeschichte präsentierten

Was da unter dem Motto „Vom Himmel hoch“ in Regie von Berit Walther mit dem Philharmonischen Chor, dem Jenaer Madrigalkreis und dem Knabenchor der Jenaer Philharmonie quasi in Szene ging, ist mit Worten nur schwer zu beschreiben. Dazu Nikolaas Schmeer an der Orgel und Chorleiter auf der Empore. Beginnend „Vom Himmel hoch, da komm ich her“ in einer barocken Variante von Johann Jeep (1582 – 1644), von allen Singenden auf alles Kommende neugierig machend.

In der Tat, 16 Titel aus Erbe und Gegenwart, Weihnachtsgeschichte pur. Musik von Berlioz, Michael Pretorius, Rameau, um nur einige zu nennen. „Es ist ein Ros entsprungen“ mit Knabensoli zu den Chören und immer wieder Neuentdeckungen. Wobei auch immer wieder Komponisten der Gegenwart genannt werden müssen Etwa das „O maghnum mysterium“ mit dem Madrigalkreis und Knabenchor oder das vertraute „Kommet ihr Hirten“ im Satz von Carl Riedel von allen gesungen. Mit Blick auf die Ukraine brachten die Knaben ein heidnisches Volkslied zum Klingen, was dort gern zum Neujahrsfest gesungen wird.

Das „Maria durch den Dornwald ging“ wird in seiner Version mit Männerstimmen im Seitenschiff beim „Kyrie eleison“ in einem Satz von Hellmut Wormbächer (1925 – 2020) besonders in Erinnerung bleiben oder das „O magnum mysterium“ von David N. Childs 1997 komponiert. Wie gesagt, das sind nur einige Details aus der Programmfülle, jeder Chor präsentierte sich in Hochform. Zum Abschluss dieser besonderen Inszenierung das uns aus DDR- Zeiten vertraute „Sind die Lichter angezündet“ von Hans Sandig.

Riesenapplaus für die chorischen Leistungen unter Leitung von Berit Walther und Nikolaas Schmeer einschließlich Einstimmungen und Begleitung an der Orgel. Mit der Zugabe von „Lob und Ehr sei Gott im höchsten Thron“ endete das außergewöhnliche Konzert und Dank an die Philharmonie für die genaue Entstehungsgeschichte jedes Titels.