Adventskonzert in Camburg

Camburg Besinnliche Musik erklingt am ersten Advent in der Camburger Stadtkirche.

Festliche und besinnliche Musik aus mehreren Jahrhunderten ist am ersten Adventssonntag, 3. Dezember, in Camburg zu hören. Das traditionelle Adventskonzert beginnt 16 Uhr in der Stadtkirche. Auf dem Programm stehen Lieder für Chor, Instrumente, Solo und Orgel. Es musizieren die Camburger Kantorei mit Kirchenchor und Instrumentalkreis unter Leitung von Michael Greßler, an der Orgel ist Kantorin Dorothea Greßler zu hören. Der Eintritt ist frei, es wird um eine Kollekte gebeten.