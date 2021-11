Ältere Frau wehrt zwei Diebe ab - Zwei Pkw durchwühlt - Einbrecher hinterlassen gestohlenen Impfausweis

Jena / Eisenberg. Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Zwei Pkw durchwühlt

Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag in der Ortsstraße in Buchheim, die Heckscheibe eines VW eingeschlagen. Der oder die unbekannten Täter durchwühlten den Pkw und entwendeten eine Handtasche und zwei Jacken. In einer der Jacken befand sich ein weiterer Fahrzeugschlüssel, welcher zu dem danebenstehenden BMW gehörte. Auch dieses Fahrzeug durchsuchten der oder die Täter. Wie hoch der Schaden ist, ist aktuell noch unklar.

Gestapelt, ohne zu sichern

Ein 35-jähriger Mann machte am Sonntagmittag in der Matthias-Domaschk-Straße in Jena auf sich aufmerksam. Der Mann hatte seinen Opel voll beladen, jedoch nicht an die Sicherung gedacht. Auf die Zeichen und Weisungen der Polizei anzuhalten, reagierte der Mann vorerst nicht. Auch den Sicherheitsgurt hatte er nicht angelegt. Ein Drogenschnelltest ergab, dass der Mann unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Er wurde im Anschluss zur Blutentnahme verbracht.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einbrecher hinterlassen gestohlenen Impfausweis

Sonntagnachmittag haben sich in Jena Unbekannte Zutritt zu einer leerstehenden Wohnung in der Mühlenstraße verschafft. Der Vermieter informierte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den oder die Täter in der Wohnung nicht mehr antreffen, stellten jedoch einen Impfausweis sicher. Dieser wurde eine Woche zuvor als gestohlen gemeldet.

Ältere Frau wehrt zwei Diebe ab

Am Montag, 25. Oktober, gegen Mittag kam es zu einem versuchten Diebstahl in der Parkanlage am WIN-Center in Jena-Winzerla. Zwei unbekannte Männer versuchten einer Dame, die Habseligkeiten zu entwenden.

Die 86-jährige Dame hatte zuvor im Einkaufsmarkt in der Hermann-Pistor-Straße eingekauft und verstaute Ihre Geldbörse im Rucksack. Im Anschluss begab sie sich auf den Heimweg. Sie lief am WIN-Center vorbei und bog rechts in Richtung der kleinen Parkanlage mit Spielplatz ab. Als die Frau ein Ziehen am Rucksack und Schritte hinter sich wahrnahm, drehte Sie sich unvermittelt um und es standen ihr zwei unbekannte Männer gegenüber. Schlagfertig begegnete die Dame den Männern mit den Worten "Verschwindet, oder ich rufe die Polizei!" Aufgrund der Schlagfertigkeit der Dame, blieb der Diebstahl im Versuch. Die Täter ergriffen die Flucht, noch bevor sie sich an den Habseligkeiten vergreifen konnten. Die Männer können wie folgt beschreiben werden:

dunkle Kleidung,

Kapuze über den Kopf gezogen

ca. 170 cm - 180 cm groß

zwischen 20 und 30 Jahren

schlanke Gestalt

ausländischer Akzent

Die Polizei sucht nun nach Zeugen und fragt: Ist jemandem die Situation im Park aufgefallen? Sind die Männer jemandem bereits im Vorfeld in diesem Bereich aufgefallen? Gibt es weitere Hinweise zu dem Vorfall? Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Jena telefonisch unter 03641-810 oder per E-Mail an ID.Jena@polizei.thueringen.de zu wenden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Mann und Frau bei Schlägerei mit mehreren Personen verletzt - Radfahrer verletzt sich