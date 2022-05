Änderung der Entsorgung im Saale-Holzland zu den Feiertagen

Saale-Holzland-Kreis. Restmüll, gelbe und blaue Tonne werden an Himmelfahrt und Pfingsten im Saale-Holzland später geleert.

Durch die Feiertage Christi Himmelfahrt am 26. Mai und Pfingstmontag am 6. Juni ändert sich die Entsorgung der Tonnen im Saale-Holzland-Kreis. Wie der Dienstleistungsbetrieb mitteilt, wird die Abfuhr von Restmüll, gelber bzw. blauer Tonne in den betroffenen Ortschaften im Saale-Holzland-Kreis sich wie folgt gestalten:

Entsorgung Restmüll, Gelbe Tonne und blaue Tonne: Donnerstag, 26. Mai, wird am Freitag nachgeholt.

Entsorgung Restmüll, Gelbe Tonne und blaue Tonne: Montag, 6. Juni wird am Dienstag nachgeholt.

In der Woche nach den Feiertagen erfolgt die Entsorgung nicht am vorgesehenen Entsorgungstag, sondern jeweils einen Werktag später. Sollte es zu weiteren Verzögerungen kommen, sollen die Tonnen am Bereitstellungsort bis zur Entleerung stehen bleiben. Die Termine der Feiertagsentsorgung stehen auch im Abfallkalender 2022 sowie auf der Homepage unter www.saaleholzlandkreis.de/Abfallwirtschaft