Ängstlicher Hund irrt durch Jena

Jena. Sammy ist bereits im März entlaufen. Falls sie ihn sehen, informieren sie bitte umgehend den Tierschutzverein.

Ein herrenloser Hund irrt seit ein paar Tagen in Jena umher. Der schwarz-weiße Rüde wurde in der Ringwiese und in Altwinzerla gesehen und sei nach Angaben des Tierschutzvereins äußerst verängstigt, aber nicht aggressiv. Versuche, ihn einzufangen, schlugen bisher fehl.

Mittlerweile konnte der Tierschutzverein herausfinden, dass das Tier bereits Anfang März in der Nähe von Reichenbach im Vogtland entlaufen ist und Sammy heißt. Die bisherigen Besitzer konnten zwar ausfindig gemacht werden, wollen das Tier jedoch zur Vermittlung freigeben.

Wer den Hund sieht, sollte umgehend den Tierschutzverein verständigen. Wer sich mit Hunden auskennt, könne gern versuchen, das ängstliche Tier anzufüttern oder ihn auf einem Grundstück einzusperren, um ein Einfangen zu erleichtern.

Mitglieder des Tierschutzvereins sind unter Telefon 0176/52 000 504 sowie unter 0176 /613 221 21 oder unter 0178/69 18 354 zu erreichen.