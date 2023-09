Der gehbehinderte Akrobat Tameru Zegeye aus Äthopien wird beim AnderGleich-Festival in Jena zu erleben sein.

Akrobat Tameru Zegeye zum inklusiven Festival in Jena

Jena. Inklusives und barrierefreies Festival des Vereins „AndersGleich“ in Jena lädt mit Musik, Workshops und diversen Shows ein.

Bereits zum drittel Mal organisiert der Verein „AndersGleich“ ein inklusives und barrierefreies Festival in Jena. Musikpädagoge und Festival-Initiator Steffen Landeck konnte bei den vergangenen beiden Durchläufen viele Impulse sammeln, um die dritte Auflage noch besser zu machen. So wird am Sonntag, 17. September, von 14 bis 21 Uhr im Paradiescafé ein vielseitiges Programm für alle Menschen geboten.

Neu sind diesmal drei Workshops – natürlich barrierefrei und inklusiv – am Nachmittag zwischen 14 und 16 Uhr. Es warten ein DJ-Workshop, ein Kreativ-Workshop sowie ein Linoldruck-Workshop auf Teilnehmer. Neben der Livemusik ist diesmal außerdem ein Akrobat als „handicap artist“ im Programm. Der gehbehinderte Tameru Zegeye ist vor einem Jahrzehnt aus Äthiopien geflüchtet. Er wurde mit verdrehten Füßen geboren, lebt heute in Nürnberg und hält den Weltrekord im Handstand-Krückenlauf. Tameru Zegeye zeigt beim Festival drei verschiedene Shows.

Ein weiterer Programmpunkt ist das inklusive DJ-Kollektiv „Supastar-Soundsystem“ aus Berlin, die schon die After-Show-Party zum „Schranken Los!“-Festival in Jena gerockt haben. „Natürlich präsentieren wir auch wieder lokale Musiker“, sagt Steffen Landeck. Diesmal sind „The Smashers“ mit dabei. Die Band bezeichnet sich selbst als die „beste Dachbodenband Jenas“ und überzeugt mit deutschsprachigem Punk-Rock.

Sonntag, 17. September, von 14 bis 21 Uhr im Paradiescafé: Wer bei dem Workshops Bedarf an Assistenz hat, kann sich im bei Steffen Landeck unter der Telefonnummer: 0179 / 74 81 481 oder per Mail unter: info@andersgleich.de melden.