Akrobatik aus Tansania im „Circus Momolo“ in Jena

Jena. Am 2. und 3. September wird ins Zirkuszelt am Burgauer Weg 9 eingeladen.

Der „Circus Momolo“ aus Jena bekommt am 2. und 3. September von 16 bis 18 Uhr Besuch aus Tansania: Sechs Artisten des Kigamboni Community Centers treten mit ihrer Show „Ahadi“ im Zirkuszelt am Burgauer Weg 9 auf. Die Veranstaltung thematisiert das Leben der Menschen in Tansania. Besucher können während der Vorführung eine Mischung aus Zirkus, Tanz und Theater erleben.

Zudem bietet die Tanzakrobatikgruppe am Sonntag ab 16 Uhr einen Workshop für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren an.

Die Gruppe ist in Deutschland im Rahmen der „Kinderkulturkarawane“ auf Tournee. Diese ermöglicht verschiedenen jungen Künstlern aus Ländern in Asien, Lateinamerika und Afrika interkulturelle Begegnungen in Deutschland.