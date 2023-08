Akte X im Jenaer Rathaus: Jetzt wird es einigermaßen „spooky“!

Jena. 23 bis 42 Sitzungsprotokolle des Jenaer Stadtrats und seiner Ausschüsse sind bisher unveröffentlicht. Ausschusschef bringt Licht ins Dunkel

Kurz vor seiner 100. Sitzung bekommt der Ausschuss für Stadtentwicklung noch mehr zu tun. Auf einen Schlag soll eine große Zahl älterer Sitzungsprotokolle nachveröffentlicht werden, die bisher unter dem Radar der breiten Öffentlichkeit lagen. Die Protokolle beschreiben den Sitzungsverlauf und erläutern, wer für oder gegen etwas gesprochen hat und mit welcher Begründung die Verwaltung etwas getan hat oder auch nicht.

Weil nur bestimmte Protokolle fehlen, wird mit einem Augenzwinkern bereits von den „X-Akten“ gesprochen. Analog zu einer gleichnamigen TV-Serie aus den 90er Jahren, in der supergeheime Dokumente stets das Misstrauen gegenüber den Regierenden beförderten und Agent Fox „Spooky“ Mulder Verschwörungen nachspürte. Auch dass es je nach überprüftem Zeitraum ausgerechnet 23 oder 42 Protokolle fehlen, erheitert Freunde mystischer Zahlen. Der Ausschuss für Stadtverwaltung ist jedoch neben dem Stadtrat das wichtigste politische Gremium in dieser Stadt.

Protokolle sind wichtig, um politische Abläufe nachzuvollziehen

Besagte Protokolle fehlen in den Jahren 2020, 2021, 2022. Oft waren das besonders spannende Sitzungen. Aus den Reihen des Gremiums wurden der Zeitung beispielhaft die Sitzungsprotokolle für den 10. Februar 2022 genannt, als es um den Einleitungsbeschluss für den Dotsource-Campus ging. Oder das Protokoll vom 8. Juli 2021, wo um den Nahverkehrsplan und den Klimabeschluss gestritten wurde. Oder das Sitzungsprotokoll vom 4. März 2021 mit dem Megaprojekt „Neue Carl-Zeiss-Promenade“.

Mancher Anlieger in Lobeda-West hätte auch gerne mal am 19. November 2020 nachgelesen, als das Verfahren zum umstrittenen Bauprojekt Theobald-Renner-Straße eingeleitet wurde. Aber das Sitzungsprotokoll hat den Weg in das städtische Session-Net, so heißt das für jedermann einsehbare Informationsportal der Stadtverwaltung, bisher nicht gefunden.

Stadtrat Guntram Wothly (CDU), der Vorsitzende des Ausschusses, weiß um das Problem. Er weist auf die hohen Kapazitätsauslastung der Gremienbearbeiter hin. „In dieser Legislaturperiode haben wir bereits unter Hochdruck 97 Sitzungen absolviert, das ist im Vergleich zu sonstigen Legislaturperioden enorm viel. Die Sitzungen fanden aufgrund der Menge an Beschluss- und Berichtsvorlagen teilweise wöchentlich statt, um ausreichend Raum für die Beratungen zu ermöglichen. „Ziel sei es, die noch offenen Protokolle in der Sommerpause restlos zu erstellen und nachzureichen. Die Vor- und Nachbereitungen der Sitzungen seien aufgrund der Menge der Tagesordnungspunkte sehr aufwendig, insbesondere aufgrund des Wunsches aus dem Ausschuss, dass nachvollziehbare Wortprotokolle erstellt werden.

„Obgleich ein einfaches Ergebnisprotokoll der Öffentlichkeit schneller zur Verfügung stünde, lassen wir aufwendige Wortprotokolle anfertigen, damit die Öffentlichkeit Debattenverläufe und Hintergründe für politische Entscheidungen transparent nachvollziehen kann. „Es besteht daher eine gebotene Notwendigkeit, ausstehende Protokolle nachzureichen.“

Insgesamt, so Wothly, arbeiten die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit stets höchst professionell und gewissenhaft.

Landesverwaltungsamt verweist auf die Kommunalordnung

Müssen Protokolle geschrieben werden? Ja, teilte das Thüringer Landesverwaltungsamt auf Nachfrage mit. Behördensprecherin Tanja Neubauer verweist auf Paragraf 42 der Thüringer Kommunalordnung. Allerdings, so sagt sie, ist dort nur von Niederschriften mit wesentlich knapperem Inhalt die Rede. Zudem legt der Paragraf 42 nur fest, dass die Einsicht in die Niederschriften über öffentliche Sitzungen bei der Gemeindeverwaltung „allen Bürgern frei steht“. Es ist nicht gesagt, dass dies für die Bürger bequem übers Internet ermöglicht werden muss.

Gleichwohl war es bis 2019 im Ausschuss für Stadtentwicklung so die Regel. In der vergangenen Legislatur lag der Protokollschwund bei 100 Sitzungen nur im einstelligen Bereich.