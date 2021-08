Die Jenaer Schnellstraße als Radschnellweg gehörte zu einer früheren ADFC-Aktion in Jena.

Aktion in Jena: „Ohne Kerosin nach Berlin“

Jena. Studenten beteiligen sich an bundesweitem Klimaprotest.

Studierende aus über 100 Städten tun sich in der Aktion „Ohne Kerosin nach Berlin“ (OKNB) der Students for Future zusammen und bringen auf einer über 4000 Kilometer langen Demonstration den Klimaprotest mit dem Fahrrad auf die Straße.

Anlässlich dieser Aktionen findet am Sonntag um 18 Uhr auf dem Holzmarkt gemeinsam mit der Ortsgruppe „Fridays for Future“ eine Fahrraddemo statt. Konkret soll mit dieser Demo auf die Möglichkeiten (nahezu) klimaneutraler Mobilität hingewiesen werden. Damit verbunden wird ein massiver Ausbau von Fahrradstellplätzen, Fahrradwegen und Investitionen in den Nahverkehr gefordert.