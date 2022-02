Albert Weiler tritt erneut in Milda an

Milda. Der CDU-Ortsverband nominierte ihn einstimmig. Derzeit befindet sich der Politiker in der beruflichen Neuorientierung.

Der amtierende Bürgermeister der Gemeinde Milda, Albert Weiler, wird auch zur kommenden Bürgermeisterwahl antreten. Der CDU-Ortsverband nominierte ihn einstimmig in dieser Woche, heißt es in einer Mitteilung.

Weiler zeigte sich vom Votum und dem damit ausgesprochenen Vertrauen erfreut. „Gemeinsam haben wir auch in den vergangenen sechs Jahren viel für die Gemeinde und ihre Ortsteile erreicht und ich habe noch viele Ideen und Pläne für unsere Dörfer, die ich gern gemeinsam mit dem Gemeinderat und den Bürgern für unsere Heimatgemeinde umsetzen möchte“, sagt er. Er hoffe, dass ihm die Bürger das Vertrauen schenken.

Weiler war zwei Legislaturperioden Bundestagsmitglied, verlor bei der letzten Wahl allerdings sein Direktmandat. Er befindet sich derzeit nach eigenen Angaben noch in der beruflichen Neuorientierung. Er hat in der Vergangenheit unter anderem als Lokführer, Verwaltungs- und Betriebswirt gearbeitet, war Geschäftsführer eines Software-Entwicklers, Vorsitzender der Verwaltungsgemeinschaft Bergbahnregion/Schwarzatal und Hauptamtsleiter in Kahla.