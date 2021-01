Jena. Für den nächsten Thüringer Nahverkehrsplan melden Städte und Gemeinden ihre Wünsche an. Jena möchte mehr Züge nach Westen, Osten, Süden und Norden.

Allerhand Bahnwünsche aus Jena an die Landesregierung

Nun sind es mindestens drei Wünsche, die von der Jenaer Kommunalpolitik zum Eisenbahnverkehr an die Landesregierung formuliert werden. Bei der Beratung im Stadtentwicklungsausschuss bekam der von den Grünen und der SPD erstellte Text einstimmige Zustimmung. Auch eine Ergänzung der FDP fand Gehör.

Der abschließende Beschluss steht am Mittwoch, 27. Januar, auf der Tagesordnung des Jenaer Stadtrates. Gleichlautende Bitten sollen weitere Kommunen an die Landesregierung richten.

Das ist der Jenaer Fahrplan: Erstens soll die Landesregierung im nächsten Thüringer Nahverkehrsplan für die Thüringer Städtekette zwischen Eisenach und Altenburg einen umsteigefreie Regio-S-Bahn mit 15-minütiger Taktfolge auf die Schiene bringen. Zweitens soll es im regionalen Nahverkehr zwischen Saalfeld, Jena und Halle/Leipzig ergänzend zum ab 2023 geplanten IC-Takt jede Stunde eine umsteigefreie Verbindung mit einer Fahrzeit von nicht mehr als 60 Minuten nach Halle und Leipzig geben. Und drittens soll all dies nicht dazu führen, dass Haltepunkte und Bahnhöfe im ländlichen Raum seltener bedient werden, als dies heute der Fall. Letzteres hatte die FDP formuliert, die Sorge hatte, unter der besseren Anbindung von Halle, Leipzig und Erfurt könnten die Bewohner im direkten Umland Jenas leiden, die als Pendler nach Jena kommen.

Jenas Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) sagte in der Sitzung: "Es ist richtig, alle diese Erwartung an das Land zu haben." Dies ändere aber nichts an der Tatsache, dass die Gelder beim Land begrenzt seien.