Alles fließt: Eine Havarie in Jena ist ein Geschenk für Verschwörungstheoretiker

Thorsten Büker fragt sich, warum sich immer nur die Kritikaster zu Wort melden

Der 1. Dezember ist da und prompt liegt die erste Weihnachtskarte in der Post. Samt der gedruckten Hoffnung auf ein frohes neues Jahr. Zumindest in unserer Branche beginnt jetzt die hektische Zeit des Jahres, da viele Menschen Gutes tun wollen und sich darauf einstellen, von Journalisten begleitet zu werden. Scheckübergabe reiht sich an Scheckübergabe, ein Spendenmarathon über 23 Tage. Karl Valentin hat ja so recht: Wenn die stille Zeit vorbei ist, dann wird es auch wieder ruhiger!

Eher durch die Abwesenheit von Besinnlichkeit fällt der Terminkalender der Stadtspitze auf: Zumindest die Übersicht ausgewählter Pressetermine, reiht sich doch eine profane Ausschusssitzung an die andere: Finanzausschuss, Sozialausschuss, Kulturausschuss, Hauptausschuss, plötzlich sind wir in den Niederungen der Lokalpolitik (Ehrenamt!), nachdem Jena in der vergangenen Woche bundesweit zum Digitalgipfel noch als guter Gastgeber auftrumpfen konnte. Einzig der Montag fällt aus dem Rahmen: Die Ringer kämpfen um den Sparkassenpokal.

Thorsten Büker Foto: Sascha Fromm

Gerungen wird auch um die Deutungshoheit jener Nachrichten, die zum Ende der Woche aufploppten: Die Wasserschäden im Großraum Grietgasse und Neugasse, die Havarie am Holzmarkt, wobei die Baustelle am Freitag von Stunde zu Stunde wuchs. Selbst der Bürgermeister war vor Ort. Und der Krisenstab trat zusammen. Das alles war natürlich der Angst geschuldet, es könnte ein Zusammenhang bestehen und die Ursache im Neubau der Bibliothek zu finden sein. Damit sind wir nicht nur im Bereich der Haftungsrisiken. In den sozialen Medien –Tummelplatz für die üblichen Verschwörungstheoretiker – liefert die Havarie jene Munition, um die Eichplatz-Bebauung infrage zustellen. Wieder einmal. Ich bin mir sicher, dass die öffentliche Meinung nicht die veröffentliche Meinung ist. Warum aber melden sich immer nur die Kritikaster zu Wort?