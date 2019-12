Alles perfekt für die Tonne gemacht

Der Abfallkalender ist das meistgedruckte Jenaer Kalenderheft und ist in diesem Jahr 40 Seiten stark. Die Verteilung über die Hausbriefkästen hat begonnen.

Die Druckauflage wurde an die Zahl der Haushalte angepasst, war vom Kommunalservice Jena (KSJ) zu erfahren. Weitere Exemplare können beim KSJ abgeholt werden, der mit dem gedruckten Heft ein Alleinstellungsmerkmal im Bereich der Abfallaufklärung besitzt: Solch einen ausführlichen Abfallwegweiser hat kaum eine andere Stadt.

Klebe mit! Beim Abfallkalender ist die aktive Mitarbeiter der Bürger gefragt. Die Familie setzt sich zwischen den Jahren an den Tisch und klebt zur Wohnanschrift passend gelbe, blaue, braune und schwarze Tonnen in den Kalender. Auf dass man auch 2020 die Tonne immer zur richtigen Zeit rausstellt!

Kein Stress zum Jahreswechsel: Weil die letzten beiden Tage des alten Jahres kalendarisch bereits zur ersten Kalenderwoche des neuen Jahres zählen, folgt auf eine gerade Woche (52. Woche) eine ungerade Woche (1. Woche). Das ist wichtig für alle, die eine Tonne im 14-täglichen Rhythmus rausstellen müssen.

Der KSJ Abfallkalender 2020. Foto: Foto: Thomas Beier / Thomas Beier

Feiertagsregelung gilt auch 2020: Fallen Leerungstermine auf einen Feiertag, werden sie um den Jahreswechsel und auch während der Osterferien zum Teil vorgezogen. Das geht soweit, dass bei einer planmäßigen Montagsleerung die Tonne bereits am Sonnabend zuvor.

389 Kilogramm Abfall pro Einwohner: Das durchschnittliche Siedlungsabfallaufkommen in Jena beträgt 389 Kilogramm pro Einwohner (Jahr 2018). Etwa ein Drittel davon ist Restmüll, ein Viertel davon Biomüll. Der Thüringer Durchschnitt liegt bei 427 Kilogramm beim Abfallaufkommen.

Was gehört in die Tonne? Breitesten Raum nimmt im Abfallkalender die Abfalltrennung ein. Häufigster Fehler: Die gelbe Tonne ist keine Plastik-Tonne. Müll oder Gegenstände aus Plastik, die keine Verkaufsverpackungen sind, gehören in die kostenpflichtige schwarze Tonne.

Von wegen kompostierbar: Der KSJ hat die Erfahrung gemacht, dass viele kompostierbaren Tüten so langsam verrotten, so dass sie für Kompostieranlagen ungeeignet sind. Sie sollen deshalb nicht in die Biotonnen gegeben werden. Geeignet sind indes handelsübliche, unbeschriftete Papiertüten und Zeitungspapier.

Weiterbildung zum Thema Müll: Darauf, dass Vorschüler und Schulklassen hochwillkommen sind, weist der KSJ ebenfalls hin. 45 Gruppen und Klassen waren im vergangenen Jahr auf dem Wertstoffhof zu Besuch.

Geht es etwas moderner? Es gibt Bürger, die sagen, Mülltonnen-Aufkleber passen nicht so recht in die Technologiestadt. In Erfurt könne sich der Bürger einen fertig bekleben Abfallkalender online generieren. Erwiderung des KSJ: Eine straßenbezogene Abfrage gebe es auf der KSJ-Internetseite ebenfalls. Zudem biete die App „Mein Jena“ eine Mülltonnen-Erinnerungs-Funktion. An Besonderheiten wie die Feiertagsregelung muss der App-Nutzer aber weiter selber denken.

Mehr Infos zum Thema Hausmüll und Abfallkalender https://ksj.jena.de