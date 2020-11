Alles wird teurer – außer die Jenaer Straßenreinigung

Der Kommunalservice Jena (KSJ) hat einen Überschuss von 775.000 Euro beim Kehren der Jenaer Straßen erwirtschaftet. Das Geld dient nun dazu, in der nächsten vierjährigen Abrechnungsperiode die Gebühren stabil zu halten. Bezahlt werden die Reinigungsgebühren von den Bewohnern einer Straße: Eigentümer zahlen direkt, Mieter über die Nebenkostenabrechnung.

Bei den Gebühren soll sich fast nichts ändern. Allein in der Reinigungsklasse 5 sinkt die Gebühr von 15,42 Euro pro Frontmeter auf 15,36 Euro pro Frontmeter. Die Jenaer Straßen sind in Reinigungsklassen eingeteilt. Sie unterscheiden sich danach, wie oft die Kehrmaschine durch die Straße fährt, nämlich ein bis sieben Mal pro Woche. In den Reinigungsklassen 5 bis 7 reinigt der KSJ auch den Gehweg, ansonsten wird dies auf die Anlieger „abgewälzt“ wie es juristisch korrekt heißt.

Die Gebühren-Stabilität kam im Ausschuss für Stadtentwicklung gut an. „Es ist bewundernswert, in diesen Zeiten einen Plan vorzulegen, der nichts ändert“, sagte Reinhard Wöckel von der Linken.

Ein bisschen Schweiz in Jena

Wären die Zeiten nicht so schwierig, hätte sich der KSJ vielleicht getraut, um eine Gebührenerhöhung zu bitten. Mit den Mehreinnahmen hätte er die Reinigung öffentlicher Parkbuchten übernehmen können. Bisher müssen das nämlich die Anlieger tun, was denen oft gar nicht bewusst ist. Dazu kommt, dass Bürger die Parkbuchten nicht reinigen müssen, wenn es zu gefährlich ist. Das Thema kommt vielleicht in vier Jahren dran, wenn die Gebührenkalkulation erneut auf dem Prüfstand steht.

Wäre nicht eine Einheitsgebühr bequemer oder reichen nicht weniger Reinigungsklassen, wollten Ausschussmitglieder von KSJ-Chef Uwe Feige wissen. Der sagte, er fände es auch toll, wenn wie in der Schweiz über einen Grundsteuer-Zuschlag abgerechnet würde. Dies sei aber in Deutschland juristisch nicht möglich.

Ein bisschen wie in der Schweiz ist es in Jena aber doch. 25 Prozent der Gesamtkosten der Straßenreinigung übernimmt die Gemeinde, das mildert die Unterschiede in der Klassengesellschaft.