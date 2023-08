Alpenverein Jena lädt zum Denkmaltag

Jena/Rothenstein. Mittelgebirgshütte bei Rothenstein/Oelknitz geöffnet

Sie Sektion Jena des Deutschen Alpenvereins lädt dazu ein, schon jetzt für den „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 10. September 2023, zu planen. Offengehalten werde an diesem Tag des Alpenvereins Mittelgebirgshütte „Helenensteinhütte“. Sie hat in der Zeit von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Ein kleiner Imbiss wird bereitgehalten. Allerdings sei die Hütte nicht auf behindertengerechter Route zu erreichen, weil man sich auf steilem unebenen Waldwege nähern müsse über Rothenstein/Oelknitz, oberhalb der Gartenanlage „Am Sandberg im Wald“. Ein kleiner Parkplatz, so teilt der Verein mit, sei vorhanden.