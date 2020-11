Als Burgau eine Münzstätte besaß

Das Einkaufszentrum Burgaupark besteht seit 25 Jahren. Und schon 15 Jahre lang unterstützt sein Management den Verein „Die Burgauer“. Seine jahrelange aktive ehrenamtliche Arbeit verdankt der Verein wesentlich der Unterstützung durch den Burgaupark, sagt Dietmar Maetzig von der Ortsgeschichtsgruppe des Vereins.

Das wird auch am morgigen Freitag wieder so sein. Dann wird die Ortsgeschichtsgruppe ihren neuen Burgauer Almanach – den Almanach für das Jahr 2021 – an einem Stand im Foyer des Einkaufszentrums von 10 bis 18 Uhr anbieten. Seit Jahren wird dieses Heft von ehrenamtlichen Hobby-Chronisten erarbeitet, um Ereignisse und Personen aus der Geschichte des Dorfes Burgau bis in die heutige Zeit hinein zu würdigen und all das auch mit historischen Bildern zu bereichern.

Mehrseitige Zeittafel

Das neue Chronikheft führt zu interessanten Spuren in der vielfältigen Vergangenheit von Burgau. Es enthält eine mehrseitige Zeittafel mit bedeutungsvollen Ereignissen aus tausend Jahren Ortsgeschichte. So wird beispielsweise über die Entstehung der Erwerbslosen-Siedlung an der Ringwiese berichtet, die die Stadt Jena 1931 in der Ammerbacher Grünen Aue und in der Burgauer Suhne errichtete.

Ein anderes Thema im neuen Almanach wendet sich der Burgauer Münzstätte der Kipper- und Wipperzeit zu und führt den Leser danach in eine Begegnung mit dem ehemaligen Burgauer Bürgermeister Keßler und zu den harten Anforderungen an das Leben eines aufrichtigen Pastoren.

Und natürlich seien die Mitglieder des Vereins an ihrem Verkaufsstand auch offen für Fragen und Gespräche mit Interessierten.