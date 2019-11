In Erinnerung an die friedliche Revolution stellt Museologin Steffi Brion in Kahla eine Ausstellung mit Plakaten, Bannern und anderen Gegenständen aus dem Herbst 1989 zusammengestellt.

Die friedliche Revolution nahm nicht nur in Leipzig oder Berlin ihren Lauf, in der gesamten DDR gärte es in den ausgehenden 80er Jahren. So auch in Kahla. Um an diese Umbruchzeit zu erinnern, sich auszutauschen und bei Zeitzeugen nachfragen zu können, hat die Stadtverwaltung gemeinsam mit der Kirchgemeinde, dem Stadtrat und Ehrenamtlern einen Gedenkabend am Sonnabend, zum 9. November, organisiert.