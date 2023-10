Als Jena die Sterne vom Himmel holte

Die Präsentationen des ersten Planetariumsprojektors in München wurden Ende 1923 abgeschlossen. Zu weiteren Entwicklungs- und Demonstrationszwecken errichtete ZEISS auf dem Dach der Fabrik eine temporäre Kuppel mit einem Durchmesser von 16 m. Die Betonkuppel wurde nach Bauplänen von Walther Bauersfeld errichtet. Erstmals wurde das von ihm entwickelte Netzwerk aus Stahlstäben als Tragkonstruktion für Kuppeln eingesetzt. Am 22. Juli 1924 erstrahlte der „Zeisshimmel“ erstmals vor großem Publikum.

100 Jahre Planetarium: Wie Walther Bauersfeld vor hundert Jahren die Welt verzauberte.

Jena Eine weltweite Erfolgsgeschichte, die in Jena begann: Der 21. Oktober 1923 gilt heute als Geburtsstunde des modernen Planetariums: Der Sternenprojektor, der an der Saale entwickelt worden war, wurde in München vorgestellt. „Es ist Schule, Theater, Film zugleich, ein Hörsaal unter dem Firmament des Himmels, eine Bühne, auf der die Himmelskörper die Akteure sind“, beschrieb Elis Strömgen, der Direktor der Kopenhagener Sternwarte, die Erfindung 1925 nach einem Besuch bei Zeiss in Jena.

Als einen „Raum für Träumer, Denker, Wissenschaftler, Kinder, einen Raum für uns alle“ beschreibt 100 Jahre später der Leiter des Zeiss-Planetariums Jena, Stefan Harnisch am Mittwoch seinen Arbeitsplatz. Ein Ort, der bei ihm immer noch Gänsehaut erzeuge, wenn er ihn betrete. Die International Planetarium Society und die Gesellschaft Deutschsprachiger Planetarien feiern zwischen dem 21. Oktober und dem 7. Mai 2025 das Jubiläum zusammen mit den Planetarien in der ganzen Welt. Und am Samstag feiert Jena gemeinsam mit München: Der Jubiläumsreigen wird in beiden Städten gleichzeitig eröffnet und kann unter anderem per Stream in Internet verfolgt werden. Die von der Carl-Zeiss-Stiftung geförderte Planetariumsshow „Kira“ und „100 Years Eternity” von Tobias Wiethof, Planetarium Bochum, haben bei dem Eröffnungsevent ihre Weltpremiere.

Bis zum 7. Mai 2025 sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Als globales Ereignis findet am „Geburtstag der Planetarien“ auf allen Kontinenten die Schlussveranstaltung statt.

Geniale Tüftler

Volkmar Schorcht von Carl Zeiss, Stefan Harnisch, Leiter des Zeiss-Planetariums Jena, und der Leiter des Bereichs Planetarien bei Zeiss, Martin Kraus. Foto: Thorsten Büker

Auch wenn die Idee von Oskar von Miller, dem Gründer des Deutschen Museums in München, stammt, waren es die genialen Tüftler von Zeiss, die das Vorhaben realisierten: allen voran Walther Bauersfeld, der im März 1919 einen Entwurf eines Planetariums auf Basis optisch-mechanischer Lichtprojektion vorstellte. Anschließend arbeiteten er und sein Team die Details der Konstruktion aus. Am 21. Oktober 1923 war es dann so weit, und der künstliche Himmel erstrahlte erstmals vor Publikum. Die Erwartungen seien damals weit übertroffen worden, sodass nach der Vollendung das Gerät 1925 dauerhaft montiert und als erstes Planetarium der Welt am 7. Mai 1925 mit der Eröffnung des Neubaus des Deutschen Museums in München der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Der Ingenieur Bauersfeld holte der Welt die Sterne vom Himmel: Mit einem Projektor, Modell 1, und einer 500-Watt-Glühbirne machte er Sonne, Planeten, Mond, 4500 Fixsterne und anderes mehr sichtbar. Heute gibt es über 4000 Planetariumsinstallationen in fast allen Ländern der Erde, 700 davon wurden dabei mit Zeiss-Technik ausgestattet.

Briefmarke zum Jubiläum

Das Planetarium der Zukunft funktioniert aber womöglich noch mal ganz anders. Dort, wo heute eine Kuppel als Projektionsfläche dient, könnte ein gigantischer, gekrümmter Bildschirm sein, wie der Ingenieur Max Rößner vom Deutschen Museum der dpa erklärt. Das bringe große Vorteile hinsichtlich Helligkeit und Kontrast. Erste Prototypen existierten bereits und auch kommerzielle Installationen seien schon angekündigt, schreibt Rößner im Museumsmagazin „Kultur & Technik“.

Passend zum Jubiläum präsentiert das Bundesfinanzministerium das Sonderpostwertzeichen „100 Jahre Planetarium in Deutschland“. Die Gestaltung des Postwertzeichens und der Ersttagsstempel stammen von Frank Philippin aus Aschaffenburg. Die Briefmarke mit einem Wert von 95 Cent erschien in einer Auflage von 5 Millionen Stück.

Feier im Livestream

Die offizielle Eröffnungsfeier findet am kommenden Samstag, 21. Oktober, im Deutschen Museum in München und dem Zeiss-Planetarium in Jena mit Unterstützung von Zeiss statt. Das Eröffnungsevent mit Beiträgen von Astro-Physikerin und Astronautenanwärterin Suzanna Randall und dem ehemaligen ESA-Astronaut Thomas Reiter kann ab 17 Uhr live miterlebt werden.

Anlässlich des Jubiläums „100 Jahre Planetarium“ zeigt das Deutsche Museum in München mit Unterstützung von Zeiss in seiner gleichnamigen Sonderausstellung die faszinierende Geschichte des Planetariums. Zur Ausstellung, die zwischen 5. Mai 2023 und 28. Januar 2024 läuft, gehören mehrere historische Projektoren, so auch das Modell I, das Zeiss am 21. Oktober 1923 dem Deutschen Museum präsentierte.

Für die beiden Jubiläumsjahre, für die Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Schirmherr ist, sind weltweit zahlreiche Veranstaltungen und Aktivitäten geplant.

Jubiläumsseite: planetarium100.org