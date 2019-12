Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Als Mediziner und Menschen eine Autorität

Wirkliche Autoritäten begegnen uns selten im Leben. Professor Dietfried Jorke war eine. Als Mediziner, aber auch als Bürger dieser Stadt, der sich im Herbst 1989 engagierte, das Wort ergriff und auch im Stadtrat politisch aktiv war. Der Kreisverband der CDU erinnert an Jorke, der jetzt im Alter von 93 Jahren verstarb.

Seit 1953 wirkte er als Arzt in Jena, zuerst als Direktor des Städtischen Krankenhauses und dann als anerkannter Chef in der Klinik für Innere Medizin (KIM) in Lobeda. Als die Notwendigkeit der demokratischen Befreiung im Herbst 1989 auch für die Friedrich-Schiller-Universität spürbar war, stellte er sich als Anwalt und Sprecher einer Gruppe gleichgesinnter Universitätsangehöriger zur Verfügung, die sich „Aktionsgemeinschaft zur demokratischen Erneuerung der Hochschule“, kurz ADEH nannte. Zu der Zeit sei der zukünftige politische Weg Deutschlands noch offen, eine Wiedervereinigung ersehnt, aber noch nicht spruchreif gewesen. „Die SED/PDS war fieberhaft bemüht, Besitzstände zu wahren, Konten zu verlagern und rettende Bündnisse zu installieren. Deshalb war rasches Handeln nötig“, erinnert der Kreisverband der CDU.

Rücktritt des Jenaer Rektors gefordert

Die Mitarbeit in der ADEH erforderte Entschlossenheit und ein gerüttelt Maß an Mut. Situation und Handlungswille schildert ein Protokollauszug vom 13. Dezember 1989. Festgestellt wird, „dass die geistigen, politischen und verfassungsmäßigen Grundlagen der derzeitigen Hochschulgesetzgebung (...) nicht mehr existieren“ und „somit die auf dieser Gesetzgebung beruhenden undemokratischen Leitungsstrukturen aufzulösen“ sind. Vier Medizinprofessoren „werden gebeten, den Rektor über die Aktivitäten dieser Aktionsgemeinschaft zu informieren und insbesondere zu fordern, dass der Rektor mit Senat und seinen Räten unverzüglich zurücktritt (…)“.

Zunächst bestand der Rektor darauf, dass er nur durch den Minister abberufen werden könne, nicht aber durch das Votum eines Gremiums. Auf intensives Drängen der ADEH und unter Nutzung der allgemeinen politischen Stimmungs- und Forderungslage kam es bereits im Januar 1990 zu Fakultätswahlen und zur Konstituierung des neuen Wissenschaftlichen Rates, damit auch zum Misstrauensvotum gegen den Rektor sowie zur trickreichen Neuwahl eines Nachfolgers Ende Februar 1990. Sie wurde demokratisch annulliert, und es fand eine ordnungsgemäße Wahl des neuen Rektors statt.

Unvergessene Reden 1989 und 1990

Jenen und anderen Widerständen zum Trotz wurde dank Jorke die Jenaer Hochschulerneuerung konsequent auf den Weg gebracht, damals ein über Deutschlands Grenzen hinaus beachtetes Vorgehen. Zum Dank für sein Vorangehen ernannte ihn die Friedrich-Schiller-Universität zum Ehrensenator. Aufgaben und Ehrungen folgten nach. Unvergessen sind seine Reden zur Kundgebung am 26. November 1989 auf dem Platz der Kosmonauten und am 3. Oktober 1990 zum Festakt der Wiedervereinigung im Volkshaus. Seiner Art gemäß zog er sich bald aus der Öffentlichkeit zurück, zum Beispiel aus der CDU-Stadtratsfraktion. Mitstreiter merkten, wie er unter dem Verlust seiner Frau und seines engsten Freundes, des Theologieprofessors Klaus-Peter Hertzsch, litt. Mit ihm hatte er bereits in den Achtzigerjahren einen vielbeachteten Arbeitskreis „Arzt und Seelsorger“ ins Leben gerufen.