Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Alte Kameraden im Volkshaus Jena

Mit Märschen und Volksliedern begeisterte das Luftwaffenmusikkorps Erfurt am Montagnachmittag rund 300 Gäste im Volkshaus Jena. Der mitreißende Rhythmus, die eingängigen Melodien sowie der satte Klang des großen Orchesters sorgten schnell für große Begeisterung. Neben zackigen Klängen wie auf dem Exerzierplatz waren auch weiche Melodien der Militärmusik zu hören. Ein Höhepunkt war das Tongemälde „Die Völkerschlacht bei Leipzig“, ein lange verschollenes und fast vergessenes Stück. Erst vor wenigen Monaten war die Partitur in einer Scheune bei Jena entdeckt und dem Musikkorps Erfurt übergeben worden. Neben bekannten Märschen überraschte der Dirigent mit einer selbst geschriebenen Komposition, dem zünftigen Erfurter Parademarsch. Als dann noch die „Alten Kameraden“ erklangen, waren die Gäste vollends begeistert – und die Musiker erschöpft und zufrieden. Mit dem Konzert unterstützte das Ensemble die Spendenaktion „Thüringen hilft“, die Thüringer in Not unterstützt.