In den vergangenen Wochen haben Grabungsleiter Andreas Hummel und Zeichnerin Irina Baumann vom Thüringer Landesamt für Archäologie in Bucha insgesamt 14 menschliche Skelette an der Buchaer Dorfkirche freigelegt.

Alter Friedhof von Bucha bei Kanalbauarbeiten entdeckt

Bei Schachtbauarbeiten rund um die Dorfkirche in Bucha entdeckten die Mitarbeiter vergangenes Jahr rechteckige Verfärbungen und Knochen. Unverzüglich sei das Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie hinzu gezogen worden, die nach Ausgrabungen nun bestätigen können: Es handelt sich um einen historischen Friedhof.

14 Skelette, teilweise vollständig erhalten, legten die Wissenschaftler dabei frei und brachten sie nach Weimar, wo sie in den nächsten Monaten wissenschaftlich untersucht werden, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke Jena, die die Schachtbauarbeiten beauftragten.

“Wir gehen davon aus, dass wir hier auf den alten Friedhof von Bucha gestoßen sind”, sagte der zuständige Grabungsleiter, Andreas Hummel. “Darauf lässt die unmittelbare Nähe zur Kirche schließen, aber auch der Umstand, dass alle Körper in West-Ost-Ausrichtung orientiert sind und relativ dicht beieinander liegen.”

So sieht eines der 14 fast vollständig erhaltenen menschlichen Skelette aus. Foto: Stadtwerke Jena/ Jena Wasser

Da keine Grabbeigaben gefunden worden, sei eine konkrete Datierung der Knochen vor Ort schwer möglich. Der Grabungsleiter vermutet jedoch: “Wir schätzen die Skelette auf die Zeit des Hoch- oder Spätmittelalters. Wir gehen also davon aus, dass sie mindestens 500 bis 600 Jahre alt sein könnten.”

Da die Knochen in 70 bis 170 Zentimetern Tiefe ausgegraben wurden, ist unklar, ob alles aus der gleichen Zeitepoche stammen. Doch mittels chemisch-biologischer Analysen in den nächsten Tagen werden die Wissenschaftler Aufschluss über Sterbealter, Geschlecht oder Krankheiten erhalten.

Sobald mehr fundierte Erkenntnisse vorliegen, stellt Andreas Hummel in Aussicht, sei auch ein kleiner Vortragsabend denkbar, in dem die Buchaer mehr über die Funde auf ihrem Kirchplatz erfahren können. Das Interesse sei groß, heißt es in der Mitteilung weiter, da viele Schaulustige die Ausgrabungstätigkeiten besuchten.

Seit April 2019 laufen die Kanalbauarbeiten des Zweckverbandes JenaWasser, einer Tochter der Stadtwerke Jena, in der südlichen und nördlichen Dorfstraße in Bucha. Der Ort soll an die Zentralkläranlage in Jena-Zwätzen angeschlossen werden. Dafür errichtet JenaWasser ein getrenntes Kanalsystem für Schmutz- und Regenwasser, erneuert Abwasserschächte und Hausanschlüsse. Auch die Trinkwasserleitungen und die dazugehörigen Hausanschlüsse werden modernisiert. Bis zur Jahresmitte soll die Baumaßnahme abgeschlossen sein.