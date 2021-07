Alternative zur Jugendweihe: Lebenswendefeier in Jena

Feier der Lebenswende in der Erfurter Martinikirche: 2013 nahmen 93 Jugendliche dieses Angebot an.

Jena. „Next Level“ heißt das neue Angebot der Jenaer Kirchen, mit dem der Übergang zwischen Kindheit und Jugend gefeiert werden soll.

Ein neues Angebot einer Übergangsfeier für Jugendliche der 8. Klasse, die keiner Kirche angehören, wird jetzt auch in Jena gemacht. Mitarbeiter der Kirchgemeinde sowie die Religionspädagogen an den Schulen erreichen seit mehreren Jahren Anfragen nach einem Übergangsritual für konfessionslose Jugendliche, die eine Alternative zur Jugendweihe suchen.

Nachdem sich bereits in mehreren Städten in Ostdeutschland, etwa Erfurt, Halle und Chemnitz die Lebenswendefeier als Segensfeier etabliert hat, soll es nun auch in Jena dieses Angebot geben. Durchgeführt wird die Lebenswendefeier von Gemeinde- und Religionspädagogen, Schul- und Gemeindepfarrer der Evangelischen und Katholischen Gemeinde.

„In den Neunzigerjahren unterrichtete Weihbischof Reinhard Hauke am katholischen Gymnasium Erfurt. In den Schulen in christlicher Trägerschaft lernen sowohl katholische oder evangelische als auch nichtgetaufte Schüler zusammen. Als die evangelischen Schüler zur Konfirmation gingen und die katholischen zur Firmung, fragten viele nichtgetaufte Schüler: ‚Gibt es auch eine Feier für uns?‘ Zur Jugendweihe wollten sie nicht gehen. Weihbischof Hauke hat deshalb vor 25 Jahren zum ersten Mal mit diesen Jugendlichen die Lebenswende gefeiert. Dieses Angebot besteht bis heute, nun auch in Jena“, erklärt Pfarrer Stephan Riechel den Ursprung.

Voraussetzung für die Lebenswendefeier sei die Teilnahme der Jugendlichen an einem Vorbereitungskurs mit fünf Treffen. Dabei stehen die Kindheit und die Zukunft der Jugendlichen und die Zeit dazwischen im Mittelpunkt. Es wird gefragt: Wer bin ich? Wer hat mich bis hierher begleitet? Wer trägt mich und gibt mir Orientierung? Wie möchte ich leben? Was bedeutet Segen?

Am Ende des Kurses findet in einer Kirche eine Segensfeier mit Übergangsritual statt. Dabei können sich die Jugendlichen bei ihren Eltern und ihren Lebensbegleitern bedanken und sich von ihrer Kindheit mit einer Schatzkiste verabschieden. „Den Segen als befreienden Zuspruch und Ankerangebot der Kirchen können die Jugendlichen dabei ebenfalls erfahren und die Eltern auf ihrem Weg des Loslassens einbinden.“

Gemeindepädagogin Isabella Schmiedgen per Mail unter: isa.schmiedgen@kirchenkreis-jena.de oder telefonisch: 0178/9139535

Weitere Informationen unter: www.nextlevel-lebenswende.de