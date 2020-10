Altlasten in Jena: Wenn die Natur entromantisiert wird

Lars Polten stapft durch das Dickicht im Jenaer Forst, schiebt Äste beiseite und zeigt in eine Mulde. „Hier sind Überreste einer alten Flak-Ballonstellung“, sagt er. Im Zweiten Weltkrieg wurden vom Forst aus Ballons mit Seilen in den Himmel geschickt, die feindliche Flieger zum Absturz bringen sollten. Oder da, Schlackereste auf dem Weg. Ohne seinen Hinweis wäre der Laie über die Produktionsabfälle des früheren Schott-Werkes gedankenlos hinüber gelaufen. „Man nimmt vieles nicht wahr“, weiß er. Aber eigentlich sollte man das.

Polten, passionierter Wanderer, sammelt seit Jahren Informationen zu Altlasten oder Siedlungsresten in Jena. Dort ein alter Steinbruch, da eine frühere Müllhalde oder Überreste einstiger Sowjet-Kasernen und NS-Kriegsgefangenenlager. Kilometerweit lief er dafür die Wege ab und wertet auch Luftbilder aus.

Er verfolgt den grundsätzlichen Gedanken, das romantisierende Bild der Natur aufzulösen. „Die Kulturlandschaft besteht aus mehr als nur gemalten Dörfern mit roten Dächern“, sagt er. Denn was beim Sonntagsspaziergang durch die schöne Natur oft vergessen werde, seien die Altlasten und Siedlungsreste, die teils versteckt im Gebüsch oder unter Hügeln liegen.

Auch das Schlechte in der Natur zeigen

Dabei bewege er sich bewusst im Spannungsfeld des Erzählens und Verschweigens. Denn gerade Kriegsdevotionalien ziehen Sammler an, die sich unerlaubterweise durch Wälder graben. Andererseits stören Polten die Broschüren über die vermeintliche unberührte Natur. Er findet: Asbest, Reifen, Plastik und anderer Müll in den Wäldern und auf Wiesen müssen gezeigt werden. „Manche empört das, aber man muss zeigen: So sieht es in der Natur aus, man kann es nicht wegmachen“, sagt Polten. So funktioniert für ihn Umweltpädagogik, daher pflegt er seine Funde auch in eine Website ein.

Auf Einladung des Kreisverbandes Bündnis 90/Die Grünen Jena führte er am Wochenende Interessierte durch den Jenaer Forst. Mit der Grünen-Stadtratsfraktion erarbeitet er derzeit auch eine Beschlussvorlage, die in den Stadtrat eingebracht werden soll. Ziel sei es, die Altlasten im Stadtgebiet neu bewerten zu lassen, erklärt Theresa Ertel vom Kreisverband.

Über 11.000 Verdachtsfälle in Thüringen

Wer muss eigentlich was wegräumen? Das sei wegen der differierenden Zuständigkeiten oft kompliziert. Mal ist es Ländersache, mal städtische Angelegenheit oder gar Privatsache. Das Jenaer Umweltamt beispielsweise leiste sein Mögliches, um Altlasten zu beräumen. „Aber bei vielem sind ihnen die Hände gebunden“, sagt Polten. Denn solange Überreste nicht in den Boden und so ins Grundwasser eindringen, bleiben sie liegen. Zumal: Eine umfangreiche Entsorgung ist teuer. „Manche Altlasten sind auch ungefährlich, solange man sie nicht berührt“, sagt er.

Zugriff auf das Thüringer Altlasteninformationssystem (Thalis), in dem alle Altlasten sowie -verdachtsfälle aufgenommen sind, haben offiziell nur die Bodenschutzbehörden. Ein Einblick in bestimmte Kataster wird nur auf Antrag ermöglicht. Offiziell sind in Thüringen (Stand Januar 2020) 11.700 Altlastverdachtsflächen und 796 Altlasten registriert.

Auf der Website sammelt Lars Polten die Bilder von Altlasten: https://www.natur-wildnis-altlast-jena.de/