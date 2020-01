Altstadtschule könnte zum Förderzentrum Kahla ziehen

Kahlas Schullandschaft könnte sich in Zukunft ändern, zumindest aus baulicher Sicht. Die Altstadtschule ist dem unsanierten Gebäude in der Innenstadt entwachsen, auch der Schulhof ist zu klein für die Grundschüler. Ein Sportgelände fehlt ganz. Das könnte sich unter dem Projekt Kooperatives Schulzentrum ändern.

Der Saale-Holzland-Kreis hat als Schulträger das Projekt auf seine Agenda bekommen, nachdem ein entsprechender Beschluss für die Prioritätenliste zur Schulsanierung im Kreistag beschlossen wurde. Auf Rang 5 der Projekte zur Gesamtsanierung steht das Förderzentrum „Siegfried Schaffner“ in der Brückenstraße, auf dessen weiträumigen Areal mit Sportplatz Platz geschaffen werden soll, um die Altstadtschule zu integrieren.

Internatsgebäude müsste abgerissen werden

So sei als erste Etappe im Konzept angegeben, das nicht mehr genutzte Internatsgebäude abzureißen und eine neue Turnhalle zu bauen, teilt die Kreissprecherin auf Nachfrage mit. Die in der Prioritätenliste angegebenen 2,5 Millionen Euro würden dafür eingeplant.

Die Fraktion Linke/Grüne hatten das Thema bereits im Frühjahr angestoßen, die Idee geht allerdings auf die Schulleitungen der Altstadtschule sowie des Förderzentrums zurück, wie Fraktionsvorsitzender Markus Gleichmann (Linke) sagt. Zur Sitzung im Dezember sei man sich schließlich fraktionsübergreifend einig gewesen, dass Kooperative Schulzentrum in die Schulsanierungs-Prioritätenliste aufzunehmen. „Der Zeitpunkt war günstig, um eine politische Mehrheit zu finden, weil Landesmittel im größerem Rahmen vorhanden sind“, sagt Gleichmann.

Förderantrag beim Land einzureichen

In trockenen Tüchern ist die Sache damit keineswegs, denn jetzt ist der Landkreis am Zug, einen Förderantrag für das Schulinvestitionsprogramm 2021 des Landes zu schreiben. Abgabeschluss ist Ende Juli. Und neben den Kahlaer Schulen haben auch andere Einrichtungen im Kreis Begehrlichkeiten für eine Gesamtsanierung, beispielsweise die Grundschule Orlamünde oder die Grundschule „Talblick“ in Stiebritz.