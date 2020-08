Jena ist ganz schön ultra: In sechs Metern Größe grüßt die Fußball-Fan-Gruppe "Ultras" die Menschen im Saale-Express.

Am Oelste in Jena: Lärmschutz wird „ultra“

Auf der etwa 50 Meter langen Lärmschutzwand Am Oelste in Jena haben sich Fußballanhänger der „Ultra“-Bewegung verewigt. Mit sechs Metern Höhe ist es die größte Botschaft an der etwa 200 Meter langen Wand.

Was die Menschen im Saale-Express wohl davon halten? Bis Grünpflanzen die Schmiererei überwuchern, dürften noch einige Fahrplanwechsel ins Land gehen. Die Klettergewächse vorn im Bild haben es wegen der enormen Aufheizung der Lärmschutzwand schwer, Fuß zu fassen.