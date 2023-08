Am Sonntag für jeden Haushalt ein Ständchen

Isserstedt. Ständchen im Akkord zur Nachkirmes in Isserstedt

Für alle 400 Isserstedter Haushalte je ein Ständchen an einem Tag? „Müssmer! Wir haben um 7 angefangen“, sagte Yvonne Beck vom Isserstedter Jugendverein am Sonntag. Die 16 jungen Leute hatten wieder gemeinsam mit den Neumarker Musikanten die Tradition fortgeführt, am Tag nach der vorabendlichen Isserstedter Nachkirmes jede Familie im Ortsteil musikalisch zu beglücken. Auch Kerstin Hollstein und ihr Cavalier-King-Charles-Spaniel bekamen im St.-Florian-Weg Musik und ein Schnäpschen kredenzt. Eine Spende ist nach jedem Ständchen für die Vereinskasse willkommen. Nächster Höhepunkt: der Jugendfeuerwehr-Wettkampf am 20. September im Dorf.