Am Sonntag ist das 50-Meter-Becken der neuen Jenaer Sportschwimmhalle bereits gefüllt

Jena. Rundgang kurz vor der Fertigstellung. Eröffnung im Sommer. Eine Million Euro Mehrkosten. Der Clou ist die verschiebbare Startblockbrücke.

Susan Zetzmann bleibt gelassen. Beim Baustellenrundgang in der neuen Schwimmhalle in Lobeda-West ließ sich die Chefin der Jenaer Bädergesellschaft am Freitag die Bauzeiten-Tatsachen nicht schlechtreden. Ja, es stimme, ursprünglich sei nach dem Spatenstich im Oktober 2020 die Fertigstellung Ende 2022 vorgesehen gewesen. Wenn nun im Sommer eröffnet werde, dann seien zweieinhalb Jahre „für so ein großes Projekt immer noch ein vernünftiger Zeitraum“. Und ja, Projektleiter Olaf Heuthe hatte zudem einen Kosten-Aufschlag zu vermelden, der in Corona-, Kriegs- und Energiekrisen-Zeiten aufgelaufen ist: Über die geplanten 16,2 Millionen Euro hinaus habe man eine Million Euro nachbeantragen müssen. Sechs Millionen Euro des Budgets seien Fördermittel des Freistaats.

50, 25 Meter oder Wasserball

Der Stolz auf den fast fertigen Bau war Susan Zetzmann, Olaf Heuthe und Ulrich Klose, dem Betriebsleiter der Jenaer Bäder, am Freitag gut anzumerken. Rein äußerlich erfülle das Gebäude allemal die Vorgabe, eine „architektonische Dominante in Lobeda-West“ zu sein, sagte Olaf Heuthe. Und schon am Haupteingang mit seiner Überdachung eröffne sich ein „super guter Blick in die Halle“, wie Susan Zetzmann feststellte. Dreh- und Angelpunkt ist dort das wettkampftaugliche 50-Meter-Becken, das eigentlich 51,5 Meter lang ist. Das resultiert aus der 1,5 Meter breiten und verschiebbaren Startblockbrücke, die zwei „Haltestationen“ hat: bei 25 Metern, um 16 halbe Bahnen zu eröffnen, und bei 33 Metern, um ein Wasserball-Feld anbieten zu können. Tagweise werde wohl jeweils die Einrichtung auf lange oder kurze Bahnen belassen, sagte Susan Zetzmann. „Das ist vom Organisatorischen her günstiger.“

Die Bahnleinen werden aus dem Keller über ein senkrechtes Führungsrohr nach oben in die Schwimmhalle gezogen. Foto: Stridde

Holzdecke und Akustikplatten

Seit vergangenen Dienstag wird in das große Becken bereits Wasser eingelassen. Susan Zetzmann: „Das geht schneller als gedacht. Am Sonntag wird das Becken schon voll sein.“ Über zwei Millionen Liter sind es dann am Ende. Die „Super-Atmosphäre“ hat aus Susan Zetzmanns Sicht nicht zuletzt mit der riesigen Holzdecke der Haupthalle zu tun. „Es ist immer hell hier; und man muss nicht immer das Licht anstellen.“ Zum Wohlgefühl werden überdies die ringsum eingebauten Akustik-Wandplatten. Es sind aber auch die weniger auffälligen Details, die das Gesamtpaket ausmachen, etwa die zweigeteilte Überlaufrinne: einmal fürs Beckenwasser und einmal für die Abtropfnässe, die die Gäste aus den Duschen heraustragen.

Ein Kapitel für sich ist das 12,5 mal 12,5 Meter große Lehrschwimmbecken mit seinem Hubboden, der von 10 Zentimeter Tiefe fürs Babyplanschen bis zu 1,80 Meter Tiefe etwa fürs Aquajogging verstellt werden kann. Die Wände ringsum sollen noch mit Jena-Bildmotiven ausgestaltet werden. Das Lehrschwimmbecken wird eine Wassertemperatur von 32 bis 33 Grad, das große Schwimmbecken von 27 bis 28 Grad haben, berichtete Susan Zetzmann, indessen für die Hallenluft zwei Grad mehr Wärme im Vergleich zur Wassertemperatur Vorschrift seien. Theoretisch könnte es nach Darstellung der Bäder-Chefin im Hauptbecken relativ eng zugehen: Pro 25-Meter-Bahn und Stunde dürften sich zehn Leute gleichzeitig im Wasser aufhalten – das wären bei 16 Bahnen 160.

Das 12,5 mal 12,5 Meter große Lehrbecken ist mit einem Hubboden ausgestattet, der von Null bis auf eine Tiefe von 1,80 Meter abgesenkt werden kann. Foto: Thomas Stridde

In fünf Stunden umgewälzt

Ein Wort zum Wasser: „Die Aufbereitung ist fast strenger als für Trinkwasser“, sagte Ulrich Klose. Dreimal täglich werde das Wasser vom Bäder-Team selbst getestet und einmal pro Monat von einem unabhängigen Labor. „Und: An unserem Computer ist der Ist-Zustand laufend abrufbar.“ Mehrmals am Tag durchlaufe das Badewasser eine Unterdruck-Sandfilter-Anlage, die ihrerseits zweimal pro Woche gespült werde. In der Summe werde das Wasser des großen Beckens alle fünf Stunden einmal komplett umgewälzt. Der Desinfektion dienen Chlorbleichlauge, ph-Senker und Fällmittel. Zur Zielgröße „Nachhaltigkeit“ gehören etwa die Abwärme-Verwendung oder die Photovoltaik-Anlage auf dem Dach, die etwa 20 Prozent des Strombedarfs deckt.

Gar nicht hoch genug loben kann man aus Susan Zetzmanns Sicht den Entscheid für Edelstahlbecken statt Fliesen-Einbau. Gerade wegen der Vermeidung von Wasserschäden sei das „das Beste, was man machen kann“, sagte sie, „Fliesen, das ist eines der größten Gewährleistungsthemen im Bäderbau.“

Die Jenaer Bädergesellschaft rechnet mit einer durchschnittlichen Verweildauer von 1,5 Stunden in der neuen Sportschwimmhalle. Im Standardpreis zahlen Kinder 3 Euro, Ermäßigungsberechtigte 4 Euro und Erwachsene 5 Euro Eintritt