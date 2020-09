Am Wochenende feiert das Thüringer Porzellan Geburtstag

Am Wochenende, 3./4. Oktober, feiert das Thüringer Porzellan seine 260-jährige Tradition. Denn genau am 4. Oktober 1760 erhielt Georg Heinrich Macheleid die Konzession für die erste Thüringer Porzellanmanufaktur. Seitdem prägt Porzellan das Land Thüringen und die Menschen, die damit arbeiten.

Dieses Jubiläum soll mit der 7. Ausgabe des „Tages des Thüringer Porzellans“ groß gefeiert werden. 20 Erlebnisorte beteiligen sich mit einem abwechslungsreichen Programm, darunter namhafte Porzellanhersteller wie Kahla Porzellan, Eschenbach in Triptis sowie die Reichenbacher Manufaktur. Museen wie das Museum642 in Pößneck oder die Heidecksburg Rudolstadt geben Einblicke in die lange Geschichte des „weißen Goldes“. Die Porzellanwelten Leuchtenburg laden um 13 und 15 Uhr zu kostenfreien Führungen durch die Wünsche- und Wunderwelt ein, eine Porzellanmalerin stellt dort die erste Porzellanfarbe vor. In der Sitzendorfer Porzellanmanufaktur werden wie früher Spitzen gelegt, in Rudolstadt werden Rosen geformt und dekoriert. Die Hermsdorfer Porzellanfabrik, die einst maßgeblich zur Elektrifizierung der Welt beigetragen hat, öffnet exklusiv für zwei Führungen um 11 und 13 Uhr die Tore und ermöglicht „einen Blick in die Hölle“ am Brennofen.

Weitere Infos unter www.porzellantag.de