Amerikaner ehren Jenaer Physiker

Bernd Brügmann von der Friedrich-Schiller-Universität Jena ist von der amerikanischen Physik-Fachgesellschaft, der American Physical Society (APS), zum Fellow ernannt worden. Dies ist eine Ehre, die jährlich maximal einem halben Prozent der Mitglieder zuteil wird. Brügmann erhält die Anerkennung für seine Beiträge zur Numerischen Relativitätstheorie, vor allem für bahnbrechende Computersimulationen von Schwarzen Löchern und Neutronensternen. „Für uns Relativitätstheoretiker ist dies ein goldenes Zeitalter,“ sagt Brügmann – auch mit Blick auf den Physik-Nobelpreis, der 2017 für die experimentelle Entdeckung der Gravitationswellen verliehen wurde. „Hand in Hand mit den ersten Beobachtungen gibt es die einmalige Gelegenheit, Gravitationswellen vorherzusagen und zu analysieren“, freut sich der Jenaer Physiker. Nach Stationen in Ulm, München, Potsdam und an der Penn State University (USA) wurde Bernd Brügmann 2004 auf den Lehrstuhl für Gravitationstheorie berufen.