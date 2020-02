Nach zwei Wochen wird die Ampelanlage an der Kreuzung B88 zum Gewerbegebiet Im Camisch in Kahla wieder repariert.

Ampel an Kahlaer Kreuzung wird nach zwei Wochen repariert

Den Autofahrern geht wieder ein Licht auf an der Ampelkreuzung der B88 zum Gewerbegebiet in Kahla. Nach über zwei Wochen, in denen die Signalanlage defekt war, begannen am Montagvormittag die Reparaturarbeiten.

Zuletzt hatten sich Bürger gegenüber der Presse ein schnelleres Handeln gefordert, wird die Kreuzung an der Hauptverkehrsader B88 schließlich nicht nur von Tausenden Pendlern frequentiert, die teilweise ins Gewerbegebiet abbiegen, sondern auch vom Schulbus. Von Großpürschütz kommend mussten die Busfahrer als Linksabbieger Richtung Kahla mit äußerster Vorsichtig die viel befahrene Straße passieren. Gerade angesichts des jüngsten Schulbusunglückes im Wartburgkreis drängte eine Leserin auf schnellere Reparatur.

Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr gab zuvor zeitliche Verzögerungen durch die Prüfung des Unfalls an, der seit dem 18. Januar Ursache für den Ampelausfall war. Zwei Autos stießen an diesem Samstagmorgen zusammen, ein Wagen krachte daraufhin gegen einen Ampelmasten.