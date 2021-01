Am Samstagnachmittag wurde in Oelknitz der Mast der neben der Fahrbahn installierten Fußgängerampel umgefahren.

Rothenstein In Oelknitz hat ein 27-Jähriger einen Ampelmast umgefahren und sich dabei verletzt. Die Ursache für den Unfall ist noch unklar.

Ampelmast in Oelknitz umgefahren

Am Samstagnachmittag befuhr ein 27-Jähriger mit seinem Subaru die Umleitungsstrecke in Oelknitz in Richtung Jena. Auf gerader Strecke kam er allmählich auf die linke Straßenseite und prallte dann frontal gegen den Mast der neben der Fahrbahn installierten Fußgängerampel.

Der Fahrer wurde leicht verletzt und der Pkw total beschädigt. Die Ampel musste demontiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr von Rothenstein-Oelknitz war dabei mit mehreren Fahrzeugen und Kameraden im Einsatz. Die Montage des Mastes mit schwerer Technik dauerte bis in die Abendstunden.