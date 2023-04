„Amtsmüder OB“: Jenas CDU verteidigt Entscheidung

Will im Wahljahr 2024 als Sieger vom Platz gehen, kann aber nicht mit der Unterstützung der CDU rechnen: Thomas Nitzsche (FDP).

Harmonie sieht anders aus: Die CDU hat ihre Entscheidung verteidigt, bei der OB-Wahl im kommenden Jahr mit einem eigenen Kandidaten ins Rennen zu gehen. Man nehme sich als demokratische Partei schon das Recht heraus, mit einen eigenen Kandidaten aufzustellen und zu unterstützen, sagt der Kreisvorsitzende Guntram Wothly. Er spricht sogar davon, dass der OB amtsmüde sei.

Bei der FDP hatte man wohl die Unterstützung des eigenen Oberbürgermeisters erwartet, wie sich dem jüngsten Facebook-Eintrag der Liberalen entnehmen lasse. Dort heißt es, man nehme den „bemerkenswerten Vorgang“ zur Kenntnis, dass sich der Jenaer CDU-Kreisverband mit seinem nominierten Oberbürgermeister-Kandidaten von der erfolgreichen Arbeit des Oberbürgermeisters Thomas Nitzsche (FDP) und seiner Stadtregierung distanziert.

Flitterwochen sind vorbei

„Unbestritten bleibt, dass die Fraktionen der CDU und der FDP mit zahlreichen politischen Initiativen und Anträgen auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit der letzten Jahre zurückblicken können“, so Wothly. Doch bestehe in der Wahrnehmung von Bürgern und CDU-Mitgliedern zunehmend der Eindruck einer Amtsmüdigkeit des Oberbürgermeisters. „Die Erwartungshaltung und die Vorschusslorbeeren für den OB waren 2018 hoch. Nach fünf Jahren gewinnt man bei Gesprächen mit den Jenaer Bürgerinnen und Bürgern aber den Eindruck, dass die Flitterwochen sprichwörtlich vorbei sind. Es ist inzwischen sehr auffällig, dass die öffentlichen Auftritte des Oberbürgermeisters erst in den letzten Wochen und Monaten, und damit ein Jahr vor der Wahl deutlich zunehmen“, sagt der CDU-Chef.