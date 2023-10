„An der Saale und im Holzland“: Einblicke in überarbeitetes Buch

Hermsdorf. Zum Hermsdorfer Gespräch wird am Donnerstag, 12. Oktober, eingeladen.

Das 194. „Hermsdorfer Gespräch“ mit Detlef Ignasiak findet am 12. Oktober um 19 Uhr in der Stadtbibliothek von Hermsdorf statt. Der Autor gibt einen Einblick in sein überarbeitetes Werk „An der Saale und im Holzland“. In diesem demnächst erscheinenden kulturhistorischen Führer sei fast jeder Ort der Ostthüringer Heimat zu finden, ist von Veranstalterseite zu erfahren. Zu einem Streifzug durch das Buch laden der Freundeskreis „Hermsdorfer Gespräch“ und der Verleger herzlich ein.