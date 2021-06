Eine neue Tora-Rolle wird am 30. Juni an der Friedrich-Schiller-Universität Jena geschrieben. Interessierte sind eingeladen, an diesem Akt teilzunehmen. Das Schreiben einer neuen Tora-Rolle wird wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren nicht noch einmal zu erleben sein, so die Veranstalter, die Arbeitsgemeinschaft „Tora ist Leben“ und die Theologischen Fakultät der Universität Jena. Der Rabbiner und Sofer Reuven Yaacobov schreibt die Tora-Rolle.