Anatoli aus Jena wird nicht müde zu helfen

Anatoli Michaelis spielt Trompete in Transkarpatien: In wenigen Wochen wird er gemeinsam mit seiner Frau erneut in die Ukraine starten.

Jena. In den Sommerferien starten die Michaelis erneut in die Ukraine.

Anatoli Michaelis und seine Frau Viola brechen mit ihrer musikalischen Zirkusshow erneut in die Ukraine auf. Der Trompeter, der heute als Lehrer an der Jenaer Musik- und Kunstschule unterrichtet, ist in Kiew geboren und kam in den 1980er-Jahren nach Deutschland, wo er an der Weimarer Hochschule für Musik „Franz Liszt“ studierte.

Seit des russischen Angriffs auf seine Heimat, reiste er bereits sechs Mal in die Ukraine – gemeinsam mit seiner Frau, aber auch allein. Stets packte er sein Auto mit Instrumenten und Spenden voll, um den Menschen vor Ort Unterstützung zu leisten, aber auch um ihnen als Trompete spielender Clown ein Lachen zu schenken. Auch in diesen Sommerferien wird er wieder gen Osten starten.

Viola Michaelis mit dem 81-jährigen Flüchtling Boris Feodosewitsch aus der Ost-Ukraine, der in einer Flüchtlingsunterkunft in Lwiw auf der Bandura, einer ukrainischen Lautenzither, musiziert. Foto: Michaelis

Er spüre um sich herum in Deutschland die große Kriegsermüdung. Es sei nachvollziehbar, dass die Menschen das Thema nicht mehr täglich im Kopf haben möchten. Für ihn jedoch sei das unmöglich. Er müsse einfach weitermachen, weiter helfen. Immer häufiger begegne dem Paar mittlerweile auch in Gesprächen die Ansicht, dass Russland für diesen Angriff auf die Ukraine Gründe gehabt hätte. „Es kommt mir so vor, als hätten sich die Stimmung und die Gesprächsinhalte seit Beginn des Krieges verändert“, sagt Viola Michaelis. Ihre eigene Verbindung zur Ukraine sei seit Kriegsausbruch dagegen stärker geworden, so die Weimarer Pianistin.

Viola und Anatoli Michaelis in Jena. Bald startet das Paar erneut in die Ukraine, um vor allem auch Geflüchteten zu helfen. Foto: Jördis Bachmann

Das erste Mal habe sie die Ukraine gemeinsam mit ihrem Mann im Jahr 1993 besucht, vor nunmehr genau 30 Jahren. Begrüßt wurde sie damals geradezu feierlich, denn es war der 24. August, Unabhängigkeitstag und Nationalfeiertag für die Ukraine – und gleichzeitig Violas Geburtstag. Anatoli schmunzelt: „Das muss Schicksal sein“.

Dass ein Großteil der Freizeit mittlerweile davon ausgefüllt ist, neue Spendenaktionen zu planen oder Kontakte zu Menschen in der Ukraine zu pflegen, ist für das Paar selbstverständlich geworden. Am 17. Juli werden sie losfahren, über die Slowakei Richtung Ukraine. Mindestens zwei Wochen werden sie in der Ukraine verbringen, doch festgelegt seien sie noch nicht. Unter anderem besuchen sie auch Edem, zu Deutsch Eden – ein Ferien-Camp in der Region Transkarpatien, etwa 300 Kilometer entfernt von Lwiw, umgeben von Natur. Das Camp, das von einer christlichen Familie geleitet werde, sei zu einem Ort für Geflüchtete geworden. Auch Waisenkinder würden hier betreut.

Anatoli und Viola Michaelis werden hier ihre Zirkusshow vorführen und sie werden Spenden mitbringen, auch wenn mittlerweile die Unterstützung für ihre Hilfsaktionen etwas abgeflaut sei, es gebe treue Helfer, für deren Rückhalt das Paar sehr dankbar sei.