Anerkennung für regionale Künstler mit besonderer Liebe zu Jena

Jena. Stadt Jena vergibt wieder Walter-Dexel-Stipendium

Walter Dexel (1890-1973) hat als Maler, Werbegrafiker, Designer, Verkehrsplaner und Publizist der Kunstentwicklung des 20. Jahrhunderts wichtige Impulse gegeben. Gerade auch in Jena, seinem langjährigem Wirkungsort, förderte er durch Ausstellungen, Ankäufe und Publikationen moderne Künstler und deren Werke. Dexel nahm Einfluss auf die Akzeptanz für moderne Kunst und die Weiterentwicklung des regionalen Kulturlebens. Die Erinnerung an diesen Kulturförderer hält die Stadt Jena seit 1997 mit der Vergabe des Walter-Dexel-Stipendiums wach. Gesponsert von den Jenaer Stadtwerken, wird jährlich das mit 5000 Euro dotierte Stipendium an vornehmlich regionale Künstler oder Kulturschaffende vergeben, die sich besonders um die Stadt Jena verdient machen.

Nachdem sich die Jury 2020 entschlossen hatte, als ein Entscheidungskriterium einen kreativen und innovativen Umgang mit der Corona-Pandemie zu setzen, soll 2021 wieder der „Normalmodus“ gelten. Die Öffentlichkeit ist aufgerufen, regionale Künstler für das Stipendium vorzuschlagen.

Die Jury – bestehend aus dem Oberbürgermeister Thomas Nitzsche, Kulturschaffenden und Unternehmensvertretern der Stadt - bringt daneben selbst Vorschläge ein und entscheidet im Herbst, wer das Dexel-Stipendium 2021 verliehen bekommt. Das soll in einer Festveranstaltung voraussichtlich Ende des Jahres passieren.

Bis zum 30. September können Vorschläge mit Begründungstext – mindestens eine und nicht mehr als drei Seiten – eingereicht werden. Per Post: Jenakultur, Knebelstraße 10, 07743 Jena; Per Fax: +49 3641 49-8005; Per E-Mail: jenakultur@jena.de