Angebot in Jena: Stile ausprobieren und abhängen in Aerial Yoga Tüchern

Jena. Yoga- und Musikfestival am 1. Juli in Jena mit vielen Lehrerenden und ebenso vielen Marktständen

Wer Lust auf Yoga, Livemusik und regionale Marktstände hat, ist am Samstag, 1. Juli, an einem der schönsten Orte in Jena willkommen, der Health-Area im Universitätssportzentrum.

Bei der dritten Auflage des Yoga- und Musikfestivals am 1. Juli, ab 14 Uhr organisiert vom Unisport Jena, können alle Yogabegeisterten ein buntes Programm mit verschiedenen Yogastilen erleben. Willkommen sind Groß und Klein, Fortgeschrittene, aber auch leidenschaftliche AnfängerInnen. Gemeinsam kann man Yogastunden unter den entspannenden Klängen von Live-Musik genießen.

Vinyasa Yoga, Aerial Yoga, Yin Yoga, Acro Yoga, Yoga Dance Flow, Lachyoga und viele weitere Workshopformate erwarten die Besucher in diesem Jahr. Auf Sternenflächen kann Trainingsequipment und neue Kursformate ausprobiert oder in Hängematten und Aerial Yoga Tüchern gechillt werden. Atmosphärische Handpan-Sounds werden die Übungseinheit sowie die Pausen zwischen den Einheiten begleiten. und die Unisport Showgruppe „United Dance Crew“ freut sich, ihre für das Festival einstudierte Choreographie zu präsentieren.

Abgerundet wird das Musikerlebnis von einem Solokonzert von Markus Mascher. Insgesamt wird es fünf Areas, 15 Lehrende und 15 Marktstände geben. Gesundes vegetarisches und veganes Soulfood sorgen für das leibliche Wohl: leckere, gesunde Buddha Bowls, Süßkartoffelcurry und Kichererbsenmasala mit Reis.

Samstag, 1. Juli, 14 Uhr, Health-Area im Universitätssportzentrum. Für alle, die erst am Abend dazukommen möchten, gibt es ein vergünstigtes Konzertticket zum Preis von 10 Euro. Informationen zum Ablauf und zur Ticket-Bestellung für das Yogafestival unter: hochschulsport.uni-jena.de/yoga-musik-festival-jena. Wer regelmäßig Yoga praktizieren möchte, findet beim Unisport Jena ein vielfältiges Angebot, das jedermann offen steht und mittlerweile bis zu 30 Kurse, Workshops und Events pro Woche umfasst. Für alle die reinschnuppern möchten, eignet sich die „Yogaparadies-Jena- Veranstaltungsreihe“. Immer donnerstags von 18-19:30 Uhr können hier, gegen einen symbolischen Beitrag von einem Euro, verschiedene Yogastile ausprobiert werden.