Angeleinter Hund beißt Frau – Aufgebrachter Anwohner verletzt Paketzusteller

Die Meldungen der Polizei aus Jena.

Am Mittwochmorgen wurde eine Frau am Busbahnhof in Jena von einem Hund gebissen. Dieser war zwar angeleint, jedoch war die Besitzerin laut Polizei nicht in der Lage, ihren Hund zu halten, als dieser auf die Frau losging. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Aufgebrachter Anwohner verletzt Paketfahrer

Ein Mitarbeiter eines Paketzustelldienstes parkte am Mittwoch sein Fahrzeug in der Anna-Siemsen-Straße in Jena derart, dass er halb in einer Feuerwehrzufahrt und halb auf einer Rasenfläche stand. Dies missfiel offensichtlich einem Anwohner, welcher daraufhin die Fahrertür öffnete und am Arm des Paketzustellers zog. Dieser wurde hierdurch nach Polizeiangaben leicht verletzt. Der Anwohner muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten.

Zweiradfahrer fährt auf Auto auf

In der Lobedaer Straße kam es am Mittwoch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw Citroen und einem Kraftrad. Beide fuhren hintereinander in Richtung Keßlerstraße, als der PKW aufgrund des Rotlichtes an der Ampel anhalten musste. Dies bemerkte der Krad-Fahrer laut Polizei zu spät und fuhr auf. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, und der Krad-Fahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Angetrunken auf E-Scooter unterwegs

In der Nacht zu Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte am Leutragraben den Fahrer eines E-Scooters. Dabei stellte sich heraus, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,57 Promille. Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld rechnen.

