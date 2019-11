Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Angelika Schimmel über dringend nötiges Erinnern

Es ist immer dasselbe Lied: Menschen arbeiten miteinander, leben nebeneinander in einer Straße, sie grüßen sich, auch wenn sie sich nicht so richtig kennen. Ihre Kinder spielen zusammen und manchmal streiten sie sich. Das kommt vor unter Kollegen, Nachbarn, Freunden und in jeder Familie. Doch irgendwann schleichen sich seltsame Gedanken ein, weil Der oder Die vielleicht jemanden unbeabsichtigt vor den Kopf gestoßen hat, weil sie anders aussehen, sich eigenartig kleiden, eine andere Sprache sprechen oder an einen anderen oder gar keinen Gott glauben. Das schürt Zweifel und Misstrauen. Setzt das Schicksal oder das Leben dem Einen dann noch sehr zu, während der Andere scheinbar auf der Sonnenseite lebt, wird daraus Neid und Missgunst. Dann haben es geistige Brandstifter einfach. Sie schmieden Vorurteile, verunglimpfen die, die die anders sind und erklären sie zur Ursache allen Übels. So haben sich in den 1930er Jahren viele Deutsche Christen von ihren jüdischen Mitbürgern abgewandt und haben weggeschaut, als sie in den Tod geschickt wurden. Dass 90 Jahre später wieder Menschen rassistischen Einflüsterern folgen, und deren einfachen Antworten auf schwierige Fragen glauben, macht mich betroffen. Doch die Jenaer geben mir die Zuversicht, dass die Geschichte sich nicht wiederholt.