Angriff mit Fäusten und Flaschen - Mann wird im Paradies niedergeschlagen und verletzt

Jena Zu zwei gefährlichen Angriffen kam es in Verlauf des Wochenendes im Jenaer Paradies. In beiden Fällen gingen die unbekannten Täter mit abgebrochenen Glasflaschen auf ihre Opfer los. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Samstag zu Sonntag kam es laut Polizei im Paradies in Jena zu einer gefährlichen Körperverletzung mit einer verletzten Person.

Am Sonntagmorgen traf ein 34-jähriger Geschädigter an der Skaterbahn im Paradies in Jena auf zwei unbekannte Täter und geriet mit diesen aus bislang ungeklärter Ursache in ein Streitgespräch. Nachfolgend attackierten die beiden Täter den jungen Mann mit Schlägen und Tritten, wobei ein Täter sogar eine abgebrochene Glasflasche zu Hilfe nahm und den Geschädigten damit im Gesicht verletzte. Die Täter flüchteten anschließend vom Tatort.

Nach der Erstversorgung im Rettungswagen wurde der Geschädigte durch die Rettungskräfte aufgrund der erlittenen Prell- und Schnittverletzungen in das Universitätsklinikum Jena verbracht.

Zu einem ähnlichen Sachverhalt ist es bereits in der Nacht von Freitag zu Samstag gegen 02.30 Uhr im Bereich der Kegelbahn im Paradies in Jena gekommen, wobei ebenfalls mehrere Täter unter Zuhilfenahme abgebrochener Glasflaschen auf einen 22-jährigen und einen 24-jährigen Geschädigten einschlugen und diese leicht verletzten.

Die Täter werden jeweils wie folgt beschrieben:

männlich

170 bis 180 cm groß

südländisches Erscheinungsbild

bekleidet mit hellen, kurzen Oberteilen

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Jena nach weiteren Hinweisen zu den flüchtigen Tätern sowie den beschriebenen Sachverhalten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-810 zu melden. Hinweise werden natürlich auch über den Notruf der Polizei unter der 110 oder an jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen