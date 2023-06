Angriff mit Gullydeckel und Eisenstangen auf Jenaer Paradies-WC

Jena. Ein Jahr nach dem Vorfall werden Bilder der Überwachungskamera vom Gericht freigegeben. Aktuell gab es wieder Schmierereien.

Am Toilettengebäude im Jenaer Paradies hat es einen Gewaltausbruch gegeben. Genau ein Jahr später werden Bilder der Überwachungskamera mit einem richterlichen Beschluss für die Fahndung freigegeben.

Am Montag, 6. Juni 2022, gegen 1 Uhr kamen zwei Unbekannte und entfernten einen Bauzaun, welcher einen bereits vorab beschädigten Sicherungskasten umzäunte. Die Männer hoben einen massiven Gullydeckel aus seinem Rahmen und schlugen damit gegen den Bedienautomaten des Toilettengebäudes. Im Anschluss begaben sich die Täter zu dem Bauzaun, warfen und traten diesen um, wobei der Zaun stark beschädigt wurde, und eigneten sich jeweils eine Eisenstange an. Mit diesen begaben sich die Täter wieder zum Eingang der Toilette. Nachdem versucht wurde sich mittels der Eisenstangen Zutritt über das Drehkreuz in das Objekt zu verschaffen, schlugen die Täter zwei Fenster mit den Stangen ein. Die Fenster wurden hierbei stark beschädigt.

Zeugen, welche anhand des Fotos sachdienliche Hinweise geben können oder etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden.

Aktuell gibt es keine Einschränkungen an der Toilettenanlage. Zum Leidwesen der Betreiber waren diese Woche allerdings erneut Schmierereien zu beklagen. red

Die Polizei ist erreichbar unter Telefon 03641/810 oder per Mail unter:id.lpi.jena@polizei.thueringen.de.