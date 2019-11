Anime-Messe in Jena-Ost

Manga, Anime, Comics, Games, Cosplay oder einfach die japanische Kultur: Wer sich dafür begeistern lässt, ist bei der Anime-Convention JenaCo bestens aufgehoben.

Die Messe findet am Samstag, 23. November, in den Räumlichkeiten der Leonardoschule und des Eastside in Jena-Ost statt. Auf dem Programm stehen verschiedene Workshops, Shows, Anime-Kino, Gewinnspiele, Gaming Rooms, Zeichenlounge, Maid-Café, Händler, Fotostation und Fototouren mit den Con-Fotografen und vieles andere mehr.

Die Messe hat am Samstag von 10 bis 19 Uhr geöffnet; Karten gibt es an der Tageskasse oder über jenaco.de