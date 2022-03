Anmelden für „Tag der Berufe“ in Jena und im Saale-Holzland

Jena. Noch bis 10. März können sich junge Menschen für einen Betriebsbesuch am „Tag der Berufe“ am 16. März anmelden.

Berufe hautnah im Unternehmen erleben und herausfinden, ob sie zu den eigenen Vorstellungen passen – das können Schülerinnen und Schüler ab 7. Klasse am 16. März zum „Tag der Berufe“. In Jena, im Saale-Holzland und im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt öffnen etwa 70 Unternehmen ihre Türen, um Einblicke in die Berufe zu geben.

Eine Übersicht der teilnehmenden Unternehmen und ihrer Angebote sind zu finden unter www.tagderberufe.de.