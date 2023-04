Annett Eckardt ist neue Rautal-Geschäftsführerin

Jena. Ab 1. Juni übernimmt sie die Geschäftsführung der Tochterfirma der Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ eG.

Der Vorstand der Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ eG hat Annett Eckardt zur neuen Geschäftsführerin ihrer Tochter, der Rautal Wohnbau und Verwaltungs und Beteiligungs GmbH, bestellt. Ab 1. Juni übernimmt sie die Geschäftsführung dieses Unternehmens sowie für weitere Gesellschaften der Rautal-Unternehmensgruppe.

Eckardt ist allein vertretungsbefugt und wurde zunächst bis 31. Mai 2026 mit der Option auf Verlängerung bestellt. In den vergangenen zwanzig Jahren war Annett Eckardt in Wirtschaftsprüfungsunternehmen und Wohnungsunternehmen mit Führungsverantwortung tätig.

Durch ihre vorherige Tätigkeit in der Wohnungswirtschaft als Bereichsleiterin im kaufmännischen Bereich und als Geschäftsführerin einer Erfurter Wohnungsgesellschaft bringe sie als Diplom-Betriebswirtin (FH) ihren großen Erfahrungsschatz, vor allem in der Unternehmensentwicklung und -führung sowie Personalverantwortung, in die neuen Aufgaben ein.