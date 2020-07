Anregende Gespräche über das „Teilen und Haben" in Dornburg

Zu einem anregenden Gedankenaustausch zum "Teilen und Haben" ist es am Sonnabend in Dornburg zwischen Besuchern, Künstlern,Kuratoren der gleichnamigen Ausstellung gekommen. Die Schau, die noch bis 2. August in den Dornburger Schlössern zu sehen ist, ist ein Gemeinschaftsprojekt der Schlösserstiftung mit dem Verband Bildender Künstler Thüringens. Zu den ausstellenden Künstlern gehören Annekatrin Mehlau aus Neuengönna (links) und Theresa Berger aus Weimar.