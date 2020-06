Die zentrale Kläranlage in Jena-Zwätzen aus der Vogelperspektive. Der für Samstag geplante Tag der offenen Tür muss wegen der Corona-Auflagen ausfallen, wird aber 2021 nachgeholt.

Jena-Wasser: Anschlussgrad von 98 Prozent bis zum Jahr 2025

Auch der geplante Tag der offenen Tür auf der zentralen Kläranlage in Jena-Zwätzen, der eigentlich am Samstag, 6. Juni, stattfinden sollte, fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Traditionell findet er im Umfeld des Weltumwelttages am 5. Juni statt.

Von dem im Verbandsgebiet anfallenden Schmutzwasser würden lediglich fünf Prozent noch nicht in zentralen Kläranlagen gereinigt. Die mit hohen Kosten verbundene Resterschließung solle bis 2025 abgeschlossen sein. Ziel sei ein Anschlussgrad von 98 Prozent, so dass nur bei sehr wenigen Grundstücken der dauerhafte Betrieb von Grundstückskläranlagen nötig sein werde. Seit 2018 werde durch den Zweckverband Jena-Wasser keinerlei Klärschlamm mehr in der Landwirtschaft ausgebracht. Die rund 10.000 Tonnen Klärschlamm pro Jahr würden bei Fachunternehmen entsprechend den gesetzlichen Vorgaben verbrannt.

Jena-Wasser beteiligt sich am Monitoring

Um den zunehmenden Eintrag von Mikroschadstoffen aus Medikamenten, Haushaltschemikalien oder Kunststoffen genauer zu untersuchen, beteiligt sich Jena-Wasser mit der Zentralkläranlage am Monitoring des Bundesumweltministeriums und ergänzt diese Untersuchungen durch zusätzliche eigene Messungen. Parallel entwickeln die Jenaer Abwasserexperten Szenarien für den Betrieb einer vierten Reinigungsstufe auf der Zentralkläranlage.

130.000 Menschen mit Trinkwasser versorgt

Der Zweckverband und sein Betriebsführer Stadtwerke Jena versorgen rund 130.000 Menschen mit sauberem Trinkwasser und entsorgen das Abwasser von rund 150.000 Menschen in Jena, dem Saale-Holzland und dem Weimarer Land.

Jährlich investiert Jena-Wasser eigenen Angaben zufolge rund 25 Millionen Euro in die Sanierung, Erneuerung und Modernisierung seiner Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsanlagen. Das Umweltengagement von Jena-Wasser erstreckt sich auf verschiedene Handlungsfelder. So arbeitet der Zweckverband zum Schutz der Trinkwasserförderung aus Quellen und Tiefbrunnen mit der regionalen Landwirtschaft zusammen. In der Folge seien die hiesigen Grundwasservorkommen nicht nitratüberbelastet.

