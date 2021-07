Anti-Rassismus-Projekt an der Graffitiwall in Jena-Lobeda

Lobeda. Jugendliche in Lobeda können in den Ferien mit dem Jugendzentrum zum Baden fahren oder mit dem Verein „Freie Bühne“ zur Theaterfreizeit.

Sich ausleben beim Graffitisprühen können Jugendliche während der Sommerferien am Jugendzentrum in Kooperation mit dem Streetwork Lobeda jeden Montag von 14 bis 17 Uhr. „Mittwochs bieten wir eine Tour zum Baden an, donnerstags einen weiteren Ausflug“, erklärt Christoph Jarus vom Jugendzentrum. Die anderen Tage der Woche seien jeweils Aktivitäten von zwölf bis 18 Uhr geplant. Die Angebote seien umsonst, auch anmelden müsse man sich bis auf die Ausflüge nicht.

„In der zweiten Woche bieten wir ein Anti-Rassismus-Projekt an der Graffitiwall mit unserer künstlerischen europäischen Freiwilligen an“, sagt Christoph Jarus. Für die dritte Woche sei ein Camping-Trip geplant.

Foto: Andreas Wetzel

Der Abenteuerspielplatz bietet unter anderem eine Fahrt ins Naturfreundehaus sowie Workshopwochen an und ist per Telefon unter 03641/9280748 zu erreichen.

Mädchen ab 13 Jahren können sich bei der Fachstelle „Mädchen*- und Jungen*arbeit“ für eine Ferienfahrt in der ersten Woche anmelden, Jungs von zehn bis 15 Jahren für ein Camp in der fünften Woche unter Telefon: 03641/443 967.

Der Verein „Freie Bühne“ bietet in der ersten Woche eine Theaterfreizeit für Acht- bis Elfjährige an und in der sechsten Woche für Jugendliche von elf bis 14 Jahren. Mehr Informationen gibt es unter Telefon 03641/331 146.