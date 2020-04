Die Jenaer Bundesagentur für Arbeit an der Stadtrodaer Straße: Am Donnerstag wurden die aktuellen Arbeitsmarkt-Zahlen herausgegeben.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Anzeigen auf Kurzarbeit „explodieren“ in Jena

Die Einschränkungen wegen der Corona-Krise hinterlassen Spuren auf dem Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosigkeit steigt in der Stadt Jena wieder auf über 5 Prozent und die Kurzarbeit erreicht mit mehr als 13.500 Kurzarbeitern Rekordniveau. Im März zeigten 612 Unternehmen in der Stadt Jena Kurzarbeit für 7.601 Personen an, im April waren es mindestens 487 Jenaer Unternehmen für 5.918 Personen. Das geht aus den am Donnerstag veröffentlichten Zahlen der Agentur für Arbeit hervor.

„Saisontypisch würde man für April rückläufige Arbeitsmarktzahlen erwarten, doch die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden wirtschaftlichen Einschränkungen führten zur deutlichen Eintrübung des Arbeitsmarktes“, sagt Holger Bock, der Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Jena. Die Anzeigen auf Kurzarbeit „explodierten“ förmlich. Die Krise treffe fast ausnahmslos alle Wirtschaftsbereiche. Je länger dieser Zustand noch andauere, desto gravierender werden die Auswirkungen sein, sagt er.

3.162 Frauen und Männer waren im April 2020 in Jena arbeitslos, das sind 360 (12,8 Prozent) mehr als im März. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Arbeitslosen um 251 Personen (8,6 Prozent). Die Arbeitslosenquote stieg um 0,6 Prozentpunkte auf 5,6 Prozent, im Vorjahr betrug sie 5,2 Prozent.

Situation bringt die Firmen an ihre Grenzen

Agenturchef Holger Bock, dessen Amtszeit in Jena endet und der im kommenden Monat nach Erfurt wechselt, sagt: „Mir ist bewusst, dass die aktuelle Situation die Firmen an die Grenzen bringt. Doch ich kann versichern, dass wir als Arbeitsagentur alles daransetzen, die Geldleistungen pünktlich zu zahlen, egal ob Kurzarbeitergeld oder Arbeitslosengeld.“ Er dankte auch seinen Mitarbeitern, sie würden jetzt über sich hinauswachsen und Mehrarbeit stemmen, sodass für die Kunden möglichst alles reibungslos laufe.