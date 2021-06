Jenaer Arbeit gegen Rassismus unterstützen

Jena. SPD Jena meldet Beschlussvorlage an

Nach den Schmähpost-Attacken in Jena-Winzerla sieht die SPD Jena Handlungsbedarf bei der Unterstützung von Arbeit gegen Rechtsextremismus. „Ich bin wie viele sehr traurig und wütend über diese Angriffe. (...) Wir müssen die Arbeit gegen Rechtsextremismus in Jena (...) besser ausstatten“, sagt der Vorsitzende Lutz Liebscher.

Die SPD-Fraktion hat deshalb für die kommende Stadtratssitzung eine Beschlussvorlage angemeldet. Mit dieser soll erreicht werden, dass die schon bestehende Arbeit von Einrichtungen und das Engagement vieler Bürger gegen Rassismus und Rechtsextremismus gestärkt werden. Dabei soll nach dem Willen der SPD-Fraktion die Koordinierungs- und Kontaktstelle der Stadt Jena (KoKont) einen Aktionsplan entwickeln, gemeinsam mit der Antidiskriminierungsstelle der Stadt.

„Zudem ist wichtig, die politische Bildung in den Ortsteilen gezielter zu fördern. Hier muss der Oberbürgermeister ein Konzept vorlegen, wie der Fonds für politische Bildung besser genutzt werden kann. Es ist zu erkennen, dass bereitstehende Gelder aus dem Fonds zum Teil nicht abgerufen und gleichzeitig wichtige Projekte durch die fehlende Finanzierung nicht realisiert werden. Dies gilt es in Zukunft zu verbessern“, so Katja Glybowskaja, Vorsitzende der SPD-Fraktion.