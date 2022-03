Das Justizzentrum und Schott-Gelände in Jena. Ein Info-Angebot online richtet sich jetzt an Fachkräfte und Absolventen aus dem In- und Ausland, die sich für eine berufliche Perspektive in Jena interessieren.

Arbeiten in Jena: Informationen zur Jobsuche

Jena. Ein Info-Angebot richtet sich an Fachkräfte und Absolventen aus dem In- und Ausland, die sich für eine berufliche Perspektive in Jena interessieren.

Die virtuelle Veranstaltungsreihe „Karriere-Treff für Jobsuchende“ beim Welcome-Center Jena startet im März in eine neue Runde. Interessierte erfahren an vier Terminen alles rund um Jobsuche, Bewerbungsunterlagen und Vorstellungsgespräch.

Das kostenfreie Angebot richtet sich an Fachkräfte und Absolventen aus dem In- und Ausland, die sich für eine berufliche Perspektive in Jena interessieren. Der erste Online-Termin zum Thema „Jobsuche und Berufseinstieg“ ist für Mittwoch, 16. März, 14 bis 15 Uhr, geplant. Infos zu weiteren Terminen und zur Anmeldung sind zu finden unter www.work-in-jena.de/karriere-treff.

Das Welcome-Center Jena ist eine Initiative der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Jena mbH und des IQ Netzwerks Thüringen. Die Anlaufstelle informiert seit Herbst 2020 interessierte Fachkräfte aus dem In- und Ausland rund um die Themen Arbeiten und Leben in Jena.